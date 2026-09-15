麥當勞 x G-Dragon PEACEMINUSONE！9.17出聯名周邊 款式率先曝光

各位FAM注意！香港麥當勞在 INSTAGRAM 早前釋出最新宣傳短片，宣佈與GD的PEACEMINUSONE合作，目前已公佈今次合作將由香港、韓國及菲律賓三地同步首發，絕對令各位香港的FAM們熱切期待。目前隨著韓國釋出最新宣傳片，今次聯名的限定周邊亦於片中正式曝光。



G-Dragon 於片中正式露面，伴隨著大家熟悉的麥當勞招牌哼唱聲，GD 隨性地依偎在麥當勞叔叔的身旁滑動手機，最後畫面浮現出「You lovin' it」的經典標語。短短幾秒鐘，將 GD 獨有的隨性與酷帥風格展露無遺，隨即掀起FAM們的熱烈討論！

麥當勞出Post：COMING SOON, 2026.09.17 9:30AM

今次 G-Dragon 擔綱聯名企劃代言人，合作規模橫跨亞洲12個市場。今日香港麥當勞一連出2個Post，活動將於9月17日早上9時30分起陸續強勢登場，首發陣容由香港、韓國及菲律賓領軍，隨後更將席捲印度、泰國與台灣。

麥當勞IG（影片截圖）

麥當勞 x G-Dragon 最新完整預告片曝光！

根據14日發佈的最新宣傳影片，片中GD拿起了今次合作即將推出的周邊，包括限定復古帽及12款不同款色的金屬小徽章，不過之前盛傳會推出的聯名Tote Bag就暫時未見蹤影。

麥當勞 x GD聯名新菜單

本次菜單的靈魂焦點，落在由韓國團隊精心研發的「韓式辣椒醬奶油醬」。各市場將運用這款全新醬料，結合在地特色推出專屬餐點，致力將韓國飲食文化推向國際。以韓國為例，屆時將重磅推出「麥克脆雞辣椒醬奶油堡」及「麥辣雞辣椒醬奶油堡」兩款全新口味。看來這並非單純是G-Dragon代言麥當勞，而是將以 GD＋韓國飲食文化為核心向亞洲輸出。

不過最令潮流迷期待的，是預計同步正式發售的麥當勞 × PEACEMINUSONE限量聯名周邊商品。官方表示商品將融合兩個品牌的美學特點，確實詳情尚待正式公布。

早前（11日）於社交平台率先流出今次合作推出的周邊圖片，雖暫未能證實真偽，但從圖所示，將會推出金屬小徽章、限定復古帽及聯名Tote Bag。

（網上圖片）

當中限定復古帽，大致還原了G-Dragon在去年《Too Bad》MV內戴的軍帽設計；而金屬小徽章則會推出3款，包括PEACEMINUSONE最經典的缺角小雛菊、MCD心型Logo、致敬了缺角元素的M記薯條等。