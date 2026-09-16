倒勾注入Chicago配色！全新Travis Scott x Air Jordan 1 Low曝光

Travis Scott 與 Jordan Brand 聯乘的 AJ1 向來都是波鞋界的「票房保證」！雙方的合作企劃似乎從未停步，繼今年 5 月 "Muslin/Shy Pink" 登場後，近日招牌鞋款 Air Jordan 1 Low 再度有全新配色的實物圖流出。今次新作最具話題性的，絕對是鞋身用上了貌似極具經典 AJ1 “Chicago” 影子的紅、白、黑三色組合，照片一經曝光已瞬間成為鞋圈熱話！



目前曝光的實物圖可見，新鞋採用了經典的"Chicago"配色，當中鞋頭、鞋帶孔周圍及後跟位置均注入大面積的鮮紅色覆片，而鞋身外側當然少不了 Travis Scott Swoosh Logo 倒鉤，與紅白鞋面形成強烈的視覺對比，與以往「倒鉤」系列慣用配色相比，無疑新鮮感十足，令人耳目一新！

IG: rache1_nguyen

Travis Scott x Air Jordan 1 Low“Chicago”預計於 2027 年才會正式登場，至於確切的發售日期、官方定名與定價，則有待官方進一步公佈。我們會密切留意更新，各位Sneakerhead 要密切留意一物的最新消息。