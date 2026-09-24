眼鏡88高端支線明樓進駐海港城!同場展出ic!berlin藝術級眼鏡珍藏

尖沙咀海港城相信是全港高檔眼鏡店最熱戰的區域，如今這個商場又再新增多一間高端眼鏡選品店。最新加入戰團的，是眼鏡88旗下針對高級眼鏡市場的最新力作，以充滿東方氣息的古董打造，雲集多個來自世界各地的頂尖眼鏡品牌的「明樓 House of Meng」。而隨著新店開幕，他們亦特意為各位眼鏡迷帶來了德國頂尖眼鏡品牌的ic!berlin的30 週年專屬展覽，讓大家一同欣賞這個大師級品牌設計中的蘊含的幾何美學。



今次這間全新高端眼鏡選物店「明樓」，以「明見之所」為精神核心，全店巧妙劃分為「the Wardrobe 衣櫥」、「the Vault 藏寶庫」、「the Study 書房」與「the Workshop 工坊」四大體驗區域。

店面設計上汲取傳統中式宅院的古典美學，創辦人更特意將自己珍藏的珍稀古董家具放在店內，包括區分空間的清代晉作寶相花窗檻屏風式門、設多面鏡子的古董梳妝台，以及線條優雅的清代拐子龍紋扶手椅等，古木的溫潤質感，正好與店外的玻璃窗的光影相映成趣，營造一個讓顧客在鬧市中讓身心靈慢下來的眼鏡之家。

ic! berlin 30 週年專屬特展獨家亮相

作為一家高端眼鏡選品店，明樓亦帶來了多個矚目的眼鏡品牌。當中最焦點的，是來自德國的ic! berlin，店內目前正舉行30週年專屬特展，展出了品牌多年來極具藝術性的創意之作。

這個德國頂級眼鏡品牌 ic! berlin 之所以在眼鏡界聲名大噪，是因為它徹底顛覆了傳統眼鏡的製造方式，首創了「無螺絲、無焊接」的薄鋼眼鏡。這項創新不僅解決了傳統眼鏡螺絲容易鬆脫的問題，更將眼鏡的重量與耐用度推向了全新的境界，使其迅速成為全球設計師、建築師及品味人士的心頭好，完美體現了德國「形隨機能」（Form follows function）的包浩斯設計精神。

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ic! berlin的眼鏡作品，往往帶有裸露的機械美感。 品牌從不刻意隱藏鉸鏈或接縫，反而將其引以為傲的三叉式鉸鏈結構大方展露，成為鏡架上最具辨識度的標誌，帶有一種俐落的工業風。而為了令配戴更舒適，品牌追求極致輕量化，捨棄了多餘的裝飾與繁複的零件，整副眼鏡的線條極度簡潔，亦令佩戴者的形象顯得更專業俐落。

雖然主打薄鋼材質，但ic! berlin的框型設計涵蓋了經典的飛行員框、方框，甚至更多極具未來感的前衛造型，並常與醋酸纖維（膠框）結合，創造出豐富的層次感，今次就一一在「明樓」內展出，讓大家有機會親身了解更多。

另一方面，店內亦包括了日本最頂尖的 999.9，並於明樓獨家發售備受矚目的 M-102 與 M-103 系列。新系列採用金屬與板材的混合結構，搭載品牌標誌性的專利「逆R鉸鏈」及雙向加固工藝，提供包覆感十足的零壓佩戴體驗。

現場亦展出由香港人創立、於日本打造眼鏡的新星品牌 UNSUIKYO 榮獲最高殿堂「日本メガネ大賞」的兩款傑作。當中包括榮獲2026年技術類別最高榮譽的 Scion Collection，以及榮獲2025年設計類別最高榮譽的 M. Snowflake Collection。

【門市資訊】

明樓 House of Meng

地址：尖沙咀海港城港威商場 2 樓 2508 號舖

營業時間：10:30 – 21:00

