Royal Oak二手價會再升？愛彼AP盛傳將進軍原廠認證中古錶CPO市場

瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）將進軍原廠認證中古錶CPO市場！英國權威鐘錶媒體《WatchPro》報道，愛彼最快會在下週正式公佈自家的原廠認證二手錶（CPO）大計，並趕在10月底前全面推行。雖然官方目前仍對細節守口如瓶，但外界預料，網上銷售認證二手錶將會是這次計劃的重頭戲。



回溯至2018年，當時AP的CEO François-Henry Bennahmias 已在日內瓦錶展預言，二手市場將是鐘錶界的未來。外界普遍相信，AP期望複製勞力士CPO計劃的驕人成績，因為預計勞力士的二手計劃明年將為其授權經銷商，帶來高達10億美元的進帳。

這些年來，AP在日本、瑞士和美國等地反覆試水溫，直到今年10月，終於找來Marc Montagne 坐鎮出任 CPO 計劃總監，這位新帥曾在江詩丹頓主理數碼與電商部門長達七年，自己更出版過《投資腕錶》一書，業內經驗老到。

而營運模式上，由於愛彼主要透過自家的全球專賣店及AP House網絡，直接面對消費者，品牌將成為二手銷售的直接得益者。但這同時意味著，愛彼必須獨自承擔收購、鑑定、翻新維修及重新包裝等龐大成本與繁複工序。

（Getty Images）

相比之下，勞力士的做法則輕鬆得多，他們將大部分工序從中央服務中心下放至授權經銷商，要求對方自行投資聘請認證錶匠及設立工作坊。

當然，推行官方CPO計劃不單純是一盤生意。勞力士行政總裁Jean-Frédéric Dufour曾點出，這更是保護消費者免受假錶和「拼裝錶」（Frankenstein watches）欺騙、維護品牌聲譽的關鍵一步。他分享過一個現象：多年前他發現，在某些銷售點裡，銷量僅次於全新勞力士的「第二大品牌」，竟然是二手勞力士。

他更坦言，這種缺乏官方認證的交易存在極大風險：「當你入手全新勞力士，戴了很多年後，你可能會想留給下一代，或者放售套現。這正是我們推出 CPO 的原因——讓顧客在買賣二手錶時得到絕對保障。這是品牌對顧客的長遠承諾，也是建立互信的最有效方法。」Dufour 認為，客人花錢買錶，不管是留作紀念還是日後套現，品牌都有責任提供一個安全的交易渠道；否則只要買過一次假貨，客人就永遠不會再回頭。

AP 這次大舉佈局，顯然也是出於同樣考量，決心親手整頓自家的二手生態圈。

（Getty Images）

不過，官方 CPO 要做得起，最現實的條件還是手錶本身的二手保值力。參考摩根士丹利與 WatchCharts 的最新數據，勞力士依然是市場霸主，現役錶款在二手市場平均有 10.3% 的溢價，當炒的 Daytona 溢價更高達 36.5%；在追蹤的 145 款錶中，有 89 款都能以超公價成交。

反觀 AP，雖然現役錶款的平均溢價只有 5.9%，但主要靠溢價高達 37% 的 Royal Oak 獨撐大局，同門的 Royal Oak Offshore 和 CODE 11.59 則要面臨 23% 及 34% 的折讓。但好消息是，過去一年 AP 的整體二手價格已經悄悄回升 8.5%。隨著下週官方 CPO 計劃出爐，有了原廠認證加持，這股升勢或許還能在市場上繼續發酵。究竟Royal Oak二手炒價會否再升？相信將會引起錶壇熱話。