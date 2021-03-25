新彊棉花｜罷買名單除H&M、NIKE還有哪些？MUJI立即表明用新彊棉

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-25 19:05

新彊棉花再次引發罷買風波。 較早前中國網民「翻舊帳」，找出H&M於去年發布有關停用新彊棉花的聲明，豈料情況一發不可收拾，多個品牌包括NIKE、IKEA、BURBERRY等亦被中國官方點名指斥，難以想像是次風波將如何結束。

圖為2021年3月24日，中國北京一間H&M門店。（路透社）

其實H&M的聲明早在去年發布，當時H&M在聲明中表示集團非常關注新疆維吾爾自治區內的少數族裔被強迫勞動的狀況，因此決定停止從新疆進口棉花，亦不會與當地任何製衣廠合作。另外，品牌在聲明中亦指出集團嚴格禁止供應鏈中出現任何形式的強迫勞動，並會調查在內地的其他工廠，確保沒有聘用來自新疆的工人。

聲明近日被網民「翻舊帳」重新刊登，結果在近日國際關係持續緊張的情勢下，H&M的聲明今回就成功吸引官方及大陸網民的關注，多個官方媒體先後發文指斥，一眾藝人亦立即與H&M撇清關係。另外，多個中國網購平台如天貓、淘寶、拼多多、京東等亦先後將H&M商品下架。

按圖看官方媒體及中國網民的評論：

H&M內地官網隨後立即出聲明澄清相關消息，表示：「H&M集團一貫秉持持公開透明的原則管理我們的全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守我們的可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》（《經合組織負責任商業行為準則》），並不代表任何政治立場。」

H&M內地官網發聲明澄清。（Weibo@HM）

然而一眾中國網民仍不買帳，不少人均在社交媒體上發文怒斥H&M，部份網民更列表盤點曾經發表禁用新彊棉花的品牌，呼籲一眾流著祖國血的中國人集體罷買列表中的品牌。

網民列表盤點曾經發表禁用新彊棉花的品牌，呼籲一眾流著祖國血的中國人集體罷買列表中的品牌。

從列表可見深受中國消費者愛戴的adidas、IKEA、BURBERRY、NIKE亦包含其中，亦有網民發現UNIQLO亦是其中之一。不少立場強硬的網民表明將嚴正抵抗列表上所有品牌，不過亦有網民表示僅抵制一家H&M還可以，但要罷買NIKE及UNIQLO就變得非常困難。截至完稿時間，天貓、京東、淘寶等網站中的NIKE官方旗艦店仍在運作，未見有任何影響。

而在罷買風波愈鬧愈大的情況下，中國區無印良品就決定「先發制人」，獨家回應官媒《環球時報》，表示「我們並沒有抵制新疆棉，而且我司有在使用新疆棉，無論是中國，還是印度、土耳其，該公司從世界各地採購優質棉花。」更有眼利的網民發現中國區無印良品線上旗艦店上標明「新彊棉」商品，表現出強大的求生欲。

按圖看中國區無印良品線上旗艦店上標明「新彊棉」的商品：