以莫卡辛鞋為靈感 Aimé Leon Dore首度聯乘UGG®帶來ALD Slipper

繼早前與Willy Chavarria及JW Anderson的合作引起熱話後，UGG®今回將目光收束於紐約街頭的日常，驚喜首度聯乘紐約街頭品牌Aimé Leon Dore（ALD），將UGG®骨子裡的慵懶舒適，無縫切入ALD那種講究而不張揚的街頭美學之中。



為呈現這份講究而不造作的態度，企劃將鏡頭帶到紐約哈林區（Harlem）的門廊前，由傳奇嘻哈巨星Redman與Method Man隨性入鏡。這對相識多年的老友腳踏全新聯乘鞋履，聊著音樂與歲月往事。畫面中沒有堆砌出來的視覺張力，只有歷練過後的坦率與默契，恰好點出這次聯乘的靈魂：一種忠於自我、毫不費力的紐約街頭哲學。

AIMÉ LEON DORE首度聯乘UGG®帶來ALD Slipper（UGG）

這份精神完全實體化於雙方共同打造的UGG ALD Slipper之中，鞋款以經典莫卡辛鞋（Moccasin）為藍本，捨棄嘩眾取寵的解構，將設計焦點放回材質與工藝的對話上。鞋身選用質感上乘的全粒面皮革（Full-grain leather）製成，鞋面則低調地壓印UGG標記與ALD極具辨識度的Queens Crest徽章。

單品最迷人的地方，在於它巧妙瓦解室內與室外的穿著分野——既保留家居拖鞋的溫潤包覆，其俐落結構亦足以應付城市街頭的步伐。系列備有深啡色（Dark Brown）及金黃色（Goldenrod）兩款沉穩配色，定價為 1,990 港元，將於11月12日於香港官網及K11 Musea專門店同步發售。