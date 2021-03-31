【原研哉】小米新LOGO惹全城談論　重溫日本設計大師經典作品

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-31 17:57

小米昨晚舉行2021春季發布會，宣布製作自家電動車，正式確定流傳已久的傳聞。然而，即使是造電動車的消息亦全被原研哉創去風頭，網民這一、兩天無分立場，狠批日本設計大師原研哉特意為小米創作的最新作品，到底所為何事？

小米造電動車的消息亦全被原研哉創去風頭，網民這一、兩天無分立場，狠批日籍設計大師原研哉特意為小米創作的最新作品。（小米）

於1958年生於日本岡山縣的原研哉，畢業於武藏野美術大學碩士學位，對平面設計尤其拿手，曾於90年代任職伊勢丹百貨店禮品廣告戰略的藝術指導，並獲得日本設計師協會（JAGDA）新人獎及竹尾紙世界'90的海報獲東京ADC獎。

然而，要數原研哉最經典的作品，必定要數他為無印所設計的一系列作品。

按圖看原研哉過去為無印良品設計的作品：

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於2010年，他為無印編輯及設計書籍《MUJI》，籍此紀念無印良品創立30周年。《MUJI》羅了品牌歷年廣告和店舖設計等，從而綜合出30年來無印良品的歷史以及今後的願景，宛如品牌的里程碑。翌年他成為無印良品的顧問委員會委員，並在2013年與藤井保合作，打造出「地平線」宣傳企劃，對比出天地人之間的蒼茫與瞭望，最終企劃成功奪得2003年度東京ADC大賞。

按圖看原研哉過去為無印良品設計的作品：

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另外，原研哉亦於武藏野美術大學教授，近年來其活躍領域已然跨越單純的平面設計，舉凡展場規劃設計、商品包裝設計、企業形象塑造等，皆能見其活躍的身影。

然而，即使他擁有再好的履歷表，但他今日為小米耗時三年設計的LOGO及環保袋就被世人所嘲笑及唾棄。網傳今回小米豪擲200萬人民幣邀請原研哉，出手非常大方。而原研哉就花了足足三年時間，打造出具備「超橢圓」數學之美的小米新LOGO，不再局限於畫面一角，將設計師對於「Alive」設計理念的思考融入其中。

小米最新LOGO（小米）

隨著新LOGO的出現，原研哉亦為小米帶來品牌首款環保袋。據悉此款環保袋以強韌而輕巧的杜邦Tyvek®物料製成，而且100％可回收。過往杜邦Tyvek®物料大多用於製作防護衣，今回設計師用以製作環保袋，實在是別出心裁，可惜卻得不到一眾網民的認同，更有感環保袋「太膠」、「太核突」，亦有網民笑言原研哉故意欺騙小米創辦人雷軍。

小米最新環保袋（小米）

有傳小米未來有可能會繼續與原研哉合作，製作手機產品的包裝或保護殼設計等。大家對於原研哉的最新設計又有甚麼看法呢？