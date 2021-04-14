傳聞GUCCI與BALENCIAGA聯乘合作　Normcore街頭美學遇上神話古典

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-14 20:27

簡言之，GUCCI如果當真聯乘BALENCIAGA的話，其設計美觀上的好與壞並非重中之重，重點是這種「強強對話」的商業合作模式，在過去的時裝世界可謂前所未見，究竟會為業界帶來甚麼樣的影響，實在值得觀望。

GUCCI × BALENCIAGA會是甚麼模樣？值得期待！（Courtesy of the brands）

在高級時裝世界內，由Alessandro Michele​領軍的GUCCI，絕對是近年最積極變革的品牌，說的不是他們與The North Face或哆啦A夢的合作，而是這個今個踏入100周年的殿堂級品牌，自上年開始已脫離了傳統時裝周模式，也定調為一年兩季，更不再以年份季節去定名每季系列，而是優美地以樂章去命名，如上年的「Epilogue」和「OUVERTURE of Something that Never Ended」。

GUCCI「OUVERTURE of Something that Never Ended」。（Dan and Corina Lecca）

來到今季（明天4月15日正式發佈），Alessandro Michele則決定命名為「Aria」，中文意思為詠嘆調，令人期待。不過，更重要是據外國傳媒報道，今次GUCCI將會邀請同屬KERING集團旗下BALENCIAGA合作，屆時以微電影的形式，展示Alessandro Michele與Demna Gvasalia的結晶品。

GUCCI近年熱衷以微電影方式展示新作。（GUCCI）

也許有人會覺得於這個聯乘合作比比皆是的世代下，今次GUCCI × BALENCIAGA，只不過是時裝工業萬千聯乘項目中的其中一個，沒有大驚小怪之必要，但如實細心去類比分析，便會發現GUCCI × BALENCIAGA這種合作方式，堪稱前所未見。

BALENCIAGA近來不復早幾年之勇，是時候憑藉新搞作沖喜一下。（BALENCIAGA）

在高級時裝世界，或國際級別的服飾品牌工業裡，雖然對Collaboration這種由街頭時裝領域衍生出來的製作模式，已經十分受落，但品牌與品牌之間的合作與配對，仍然有着一定的規條與限制。除了講求「門當戶對」、聲譽和地位外，彼此之間的「屬性」配對也相當重要。

Jean Paul Gaultier與Sacai的合作，與今次GUCCI × BALENCIAGA的情況表面上有些相似，但深究之下亦大有不同。（Jean Paul Gaultier）

所謂的「屬性」，是指看雙方品牌的時裝定位和風格，有沒有構成直接競爭，如果彼此屬性是「相沖」有抵觸的話，通常都可免則免。或從另一角度來說，聯乘合作本來就是讓各品牌彼此發揮自身領域上的優勢，互補不足，從而達至分享彼此顧客群和當中的消費資訊，來擴大品牌客源這個終極目標。

GUCCI × The North Face。（GUCCI）

就以GUCCI × The North Face為例，一個是高級時裝界人氣品牌，另一個則是戶外服界別龍頭，雙方的忠實顧客非常不同，現在Crossover起來，購買開名牌服飾的時裝精進一步接觸機能戶外服的獨特之處；另一邊廂平常只愛攀山涉水的運動人，也了解到時裝潮流並非與他們遙不可及，更可以當真應用到戶外運動和露營中去，可見一個屬性匹配的Collaboration，對品牌與品牌之間而言，的確是win-win。

2017年Louis Vuitton × Supreme，確立「高街聯乘」的先河。（Louis Vuitton）

所以從前在高級時裝世界和國際品牌層面中，所有聯乘項目都盡是屬性匹配的類型，無論是GUCCI × The North Face、FENDI × PORTER、Dior × Jordan Brand、CHANEL × adidas、Louis Vuitton × Supreme、Jil Sander × Arc'Teryx，以至COMME des GARÇONS × H&M、New Balance × Aimé Leon Dore、ASICS × KIKO KOSTADINOV都是如此。甚麼Puma × adidas或Patagonia × The North Face，過去是從不會出現的，因為他們本來就是屬性相近的競爭對手，何來合作可言？

Stussy與Supreme，11年前已老早搞合作項目齊齊搵錢錢。（Stussy）

然而，屬性相近的Collaboration，在潮流世界並非不存在，而且還十分盛行，只是全部集中在街頭領域而已。例如同屬神枱的Stussy與Supreme，11年前已老早搞合作項目齊齊搵錢，WTAPS × A Bathing Ape則還要遠古，到今年NOAH與Union的別注系列……以上種種正是屬性相同卻又合作成功的經典案例，只不過街頭時裝的門檻向來較低，創作文化亦更隨性，而且公司規模亦相對較細，自然能夠隨心所欲。

KERING集團董事長和CEO François-Henri Pinault。（KERING）

因此今次GUCCI × BALENCIAGA，不但是Alessandro Michele與Demna Gvasalia的毅高人膽大，對KERING集團董事長和CEO François-Henri Pinault而言，更是高瞻遠矚的驚世一著。將Street Fashion聯乘理念進一步引進High Fashion世界，憑藉同屬KERING集團的自身優勢，將兩個同屬高端市場定位、價格相若，而且理論上構成直接競爭的品牌連結一起，這樣項目在高端時裝市場，可謂絕無僅有，意義非凡。最後，屆時不論服飾設計如何，單憑「GUCCI × BALENCIAGA」之旗號已能夠掀起全球熱烈迴響，堪稱未打先贏。

誰說今日敵對，長遠就不能夠做朋友？（Eagle's Eye）

自2017年Louis Vuitton × Supreme確立「高街聯乘」的先河後，時裝世界的合作已經是無邊無際，閣下想像到或想像不到的，都有可能發生。GUCCI × BALENCIAGA此先例一開，想來遲些LVMH集團應該有所回應，會是Louis Vuitton × Dior？還是GIVENCHY × LOEWE？且拭目以待。也許將來就連adidas × Nike或Hermes × CHANEL也不再是夢，只因傳統的聯乘概念已逐漸飽和，未能夠為消費者帶來驚喜，以目前的潮流演算法推論下去，這種全面「相沖」的單位合作，在未來當真的有可能發生。