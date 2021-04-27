【Gucci 100周年】重點Beloved系列登場　期間限定店經典包袋雲集

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-27 19:34

貴為今年踏入100周年的品牌，Gucci注定是本年度時裝世界最具話題性的名字。由年初與The North Face、Doraemon的聯乘別注，到最近與BALENCAIGA的破天荒合作，以至由Lady Gaga、Al Pacino主演電影《House Of Gucci》等，都引品牌相關的一舉一動，皆牽動着每位時裝人的神經。

最近品牌創作總監Alessandro Michele亦策動了另一個超轟動年度項目：Gucci Beloved經典摯愛系列，將Gucci近代最成功的手袋，以至這100年間的經典元素，以設計師獨到的設計觀點來一趟新舊糅合夢幻之旅。

雖然Gucci家族講明不喜歡Al Pacino飾演Aldo Gucci，但《House Of Gucci》注定是本年度時裝界最矚目的電影之一。（House Of Gucci）

為表對Gucci Beloved企劃的重視，品牌早前就以「荷里活」深夜清談節目作為靈感，邀請主持人James Corden以及一眾流行文化巨星，拍攝一系列概念廣告。只見奧斯卡金像影后Diane Keaton、Harry Styles、Serena Williams、Awkwafina等人，不但上James Corden節目談笑風生，每人也攜帶一個Gucci Beloved系列手袋進場，總共4大型號，大家又可知是哪4款？

女演員Dakota Johnson抱着Gucci Dionysus與James Corden談天說地。（Gucci）

於金鐘太古廣場Garden Court，開設的Gucci Beloved期間限定專櫃，展示了全新Gucci Dionysus手袋。（張榮熹攝）

第一款是Gucci Dionysus酒神袋。誕生於2015年的Dionysus是Alessandro Michele統領Gucci後，首款設計的手袋傑作，當時任職創作總監多年的Frida Giannini離開品牌，世人都對內部升遷的Alessandro Michele持觀望態度，誰不知第一個系列已大獲全勝，除了花俏復古風格夠迷人外，這枚靈感來自希臘天神狄俄尼索斯的Dionysus包袋同樣居功至偉。手袋上標誌性的虎頭配件裝飾，取材自狄俄尼索斯騎上宙斯所派來的老虎身上，越過底格里斯河之神話故事。

而來到Gucci Beloved系列，Alessandro Michele亦為Dionysus迎來畫龍點睛的改造，將銀器虎頭配件，改為陶瓷版本，既是經典，又耳目一新。

網球女王Serena Williams與她的GG Marmont手袋。（Gucci）

第二款GG Marmont同樣直接出自Alessandro Michele手筆，創作於2016年初秋女裝系列。參考自1970年代Gucci常見的Double G袋扣，舊版本一律以上下顛倒重疊的GG形式示人。

然而Alessandro卻藝高人膽大，一口氣將Double G袋扣改動成正向重疊方式，並全面應用在GG Marmont的所有款式之上，成就出品牌近年最熱賣的袋款，款式包括手提袋、肩揹袋、水桶袋、圓形及迷你袋款。

歷史最悠久的Gucci Horsebit 1955，當然要由最資深的影后級人馬Diane Keaton來演繹。（Gucci）

由於Gucci歷史悠久，經典設計多不勝數，因此整個Gucci Beloved系列，並非所有手袋都原創自Alessandro Michele的手筆，有些可是來自時間更遠久的歷史珍藏。Gucci Horsebit 1955正是一大代表，熟識高級時裝的人都知道，Gucci乃是以馬具起家的奢華品牌，因此好些與馬術運動相關的標記，如馬術扣Horsebit，就一直被Gucci設計團隊珍而重之，應用到服飾之上，1953年首次鑲嵌在Loafers皮鞋上，1955年更移植到手袋領域上，到近代則被Alessandro改造成多款包袋設計，歷久常新。

Jacqueline Kennedy側孭Gucci G1097手代（Retro Trend Vintage & Recycled）

Harry Styles與Jackie 1961。（Gucci）

至於Jackie 1961，更加取材自大名鼎鼎的Jacqueline Kennedy Onassis，先後作為美國總統John F. Kennedy和希臘船王Aristotle Onassis妻子的她，一直是流行文化界的傳奇Icon，品味毋庸置疑，更有着「點袋成金」之能力。話說1958年，Gucci參考馬鞍元素，創作出一款外觀如若馬鞍般的單肩手袋，名曰G1097，本來正常不過，誰不知卻叫Jacqueline Kennedy一見傾情，多次配帶G1097高調出席活動，使手袋愈來愈搶手。

隨後1961年1月20日John F. Kennedy就任美國第35任總統，身為第一夫人的Jacqueline Kennedy一舉手一投足更加成為全球焦點，有見及此Gucci就依據本來G1097的原型，製作出一款外觀相似但更趨簡約的袋款，並定名為Jackie Bag，開確時裝名牌以人物定名手袋型號的時代之後，也一直成為歷代Gucci設計師的重點設計單品，今次Gucci Beloved系列裡，Alessandro Michele就為它賦予了多種顏色、圖案、用料以至輪廓上的變奏，繼續將懷舊與潮流和創意完美合一。

4月26日起，金鐘太古廣場Garden Court已開設限定專櫃，展示Gucci Beloved一系列全新手袋。（張榮熹攝）

為慶祝GUCCI 100周年和Gucci Beloved系列誕生，品牌在全球多個地區都特意舉行與之相關的Pop-up Store，香港也不例外，由4月26起於金鐘太古廣場Garden Court，開設限定專櫃，展示Gucci Beloved一系列全新手袋，絕對值得前往朝聖。