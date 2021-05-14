時尚平台Lsyt公布今年第一季度潮流報告　CHANEL竟不入20大 ？

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-05-14 19:52

時尚平台Lsyt較早前發表2021年第一季度「潮人最想入手的10件男／女裝單品」及「頭二十個最搶手品牌」兩份報告，榜上有大家本年度搶著入手的單品嗎？

Lsyt較早前發表2021年第一季度「潮人最想入手的10件男／女裝單品」及「頭二十個最搶手品牌」兩份報告（Lsyt）

時尚平台Lyst每個季度都會發表報告，為時裝界遞上過去數月的成績表。較早前Lyst以網絡搜尋量、觀看及瀏覽量、討論熱度三項準則，分析總共12,000個品牌的數據，總結出2021年第一季度潮人最愛的10件男／女裝單品，以及頭二十個最搶手品牌兩份報名。

先公布頭二十個最搶手品牌的排名。今季GUCCI以GUCCI x The North Face聯乘系列，以及Billie Eilish及Harry Styles在艾美獎中的GUCCI造型，在網路及潮人界中維持無可取代的高人氣，成功蟬聯第一位。

較早前捲入新彊棉風波的NIKE，不單去年銷量大增59%，更在「最搶手品牌」報名中由上季的第11位，躍升至今季第二位，勢不可擋。

第三位則由DIOR取得。上季20大不入的DIOR，因找來BLACKPINK成員Ji-soo擔任代言人，立即吸引新世代的注意，再一次印證BLACKPINK的吸金力。

反之，大受輕熟女喜愛的CHANEL今季無緣入榜，看來CHANEL要在競爭下維持高人氣的話，便要加把勁了。

按圖看2021年第一季度「頭二十個最搶手品牌」結果：

1：GUCCI

+ 13 + 13 + 13

至於在「潮人最想入手的10件男／女裝單品」排行榜中，女裝比男裝的結果更讓人喜出望外。多件不少大熱單品如Patagonia Classic Retro-X fleece jacket、Prada logo bucket hat、Nike Dunk Low sneakers、Adidas YEEZY 450 sneakers等無懸念登上男裝榜。另外，在美國民主黨成員Bernie Sanders的帶挈下，Burton Edgecomb jacket亦有上榜。

按圖看2021年第一季度潮人最想入手的10件男裝單品：

+ 4 + 4 + 4

女裝方面，Lyst於報告中特別指出運動風熱潮不再，Hermès Kelly bag、Rolex pre-owned 40mm Submariner等高級奢侈品今季捲土重來；另外，吊帶連身裙、headband等派對風單品亦有上架，看來一眾女士有感買夠家居風服飾，並且已經準備好再次於各大派對中遊走了。

按圖看2021年第一季度潮人最想入手的10件女裝單品：