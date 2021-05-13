廣州品牌SANN STELLER向Nike致敬　內地就是抄襲？日本則是二創？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-13 19:09

無可否認，二次創作Derivative Works紀對是時裝世界很重要的元素與概念，在Street Fashion領域更是如此，但二次創作與抄襲（Plagiarism）之間的界線該如何定斷？卻有着矇矓的灰色地帶……

SANN STELLER三缪珍珠Swoosh鏈，017shop高調引入，甚至連日牌doublet.也高調讚Like。（017shop）

早前才報道過中國无印良品再告日本無印良品，顯示內地知識產權方面的狀況，今次介紹的SANN STELLER（三缪），雖然不是街知巷聞的大牌，但最近他們推出的一款頸鏈作品，在潮流界也引起很大迴響。

單純論設計的話，其實幾有型。（017shop）

SANN STELLER三缪的背景。（flwshop）

事關這條頸鏈十分精美也入型入格，奶白色的珍珠鏈，再配以Nike招牌標記Swoosh大剔Logo，概念的確與數年前Nike與1017 ALYX 9SM聯乘合作的Hero Chain同出一脈。如此矚目，難怪甫推出已引來加拿大潮店017shop高調引入，甚至連日牌doublet.也給讚畀Like，可謂一炮而紅。

Nike與1017 ALYX 9SM聯乘合作的Hero Chain，市價不菲了。（carousell）

不過問題來了，1017 ALYX 9SM那條Swoosh剔頸鏈，乃是「攞正牌」與Nike的官方合作，才可以使用人家的知名商標設計，但SANN STELLER的作品卻純屬自家創作，這樣公然私自利用人家的註冊商標去創作，到底這是精明的二次創作，還是擺明車馬抄襲的Copycat？實在見仁見智。

A BATHING APE®初期的BAPE STA球鞋。（A BATHING APE®）

二次創作與抄襲如何界定，向來沒有劃一標準，Nike這樣歷史悠久的品牌，歷來曾遇過不少致敬作，當中尤以日本潮流界別最為熱烈。回到2000年，當時仍然由NIGO主理的A BATHING APE®，就以Air Force 1作靈感，設計出BAPE STA球鞋，無論外型輪廓以至設計細節，都與Nike這對誕生自1982年的經典大作十分相似。

去到2010年，柏崎亮開創了品牌Hender Scheme，也參考了Nike旗下Air Force 1、Air Jordan 4和Air Presto的設計，而開發出Mip 1、10和12等型號，全球大賣。

Hender Scheme參考了Air Jordan 4和的Mip 10。（Hender Scheme）

不過，更有趣的是，雖然這些日本品牌的上述創作，均跟Nike的原作極度相似，但Nike卻從來未對他們提出侵權的相關控告，任由它們發光發亮。箇中因由只要有三：一是因為日本設計師的設計巧妙，無論是NIGO還是柏崎亮也好，他們的「Nike」致敬作都總能夠避開「商標設計」，這個最敏感的部份，BAPE STA將鞋身Swoosh剔標記改變成噴射星形Logo，Hender Scheme更化整為零，整原來的Logo位置留白，增添簡約氣味。

透過漆皮BAPE STA，Nigo掀起當年的億萬少年風潮。

利用變色革鞣革，Hender Scheme完美活化日本傳統的Wabi-sabi侘寂美學，享譽全球。（Hender Scheme）

第二個原因是日本品牌的致敬，總能夠為原作帶來畫龍點睛的昇華改造。就以BAPE STA為例，初推出時模仿AF1，簡單地以白色人造皮製造，後來Nigo卻忽發奇想，將瘋狂撞色和閃爍漆皮注入其中，成功掀起當時的億萬少年風潮。至於Hender Scheme則反其道而行，提倡日本傳統Wabi-sabi侘寂美學，將一切化繁為簡，利用變色革鞣革製鞋。

以漆皮製球鞋，可能連Air Force 1原創者Bruce Kilgore自己都未曾想過。（kenlu）

2005年的Air Force 1「恐懼鬥室」系列，Nike以彼之道還施彼身，致敬漆皮BAPE STA。（Nike）

以上重塑經典設計例子，都是Bruce Kilgore（Air Force 1設計師）、Tinker Hatfield（Air Jordan 4設計師）和Tobie Hatfield（Air Presto設計師）等人自己也未曾想過的，後來Nike自己更推出漆皮Air Force 1，以彼之道還施彼身。

Matt Mason《The Pirate's Dilemma》

最重要是Nike明白「順水推舟」的道理，當這些二次創作鞋款風靡全球，其實某程度上已經是讓Nike宣傳主權，在世人腦海中植入「BAPE STA和MIP-10再厲害也好，Nike才是他們的原祖和根源」的想法，從而幫自己免費宣傳，提升自己的王者地位。這種以退為進的經營智慧，由Matt Mason所著的《The Pirate's Dilemma》已講得很清楚，有興趣的朋友可以自己修行閱讀。

何解內地好些自家品牌就被人抨擊為抄擊，聲名狼藉，人家日本那些就叫二次創作，而且風行世界，是人家有偏見還是真有巧妙之處？著實值得同胞參透。（(極客看世界)）

所以今次SANN STELLER是抄襲還是二次創作？作品如何聰明地避重就輕與畫龍點睛，都是當中的關鍵，更何況就算被人認為是抄襲，只要公關處理得好，炒作得宜，其實同樣有利成名，早幾年前紅極一時的Demna Gvasalia（Balenciaga、 Vetements），正是箇中的大宗師了。