木村拓哉日常品味揭秘｜兩對球鞋走天涯　兩型號來自Nike同一系列

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-22 12:46

提起木村拓哉，大家即時聯想起的品牌有很多，Levi's、Red Wing、goro's、SAINT LAURENT、RAY-BAN、WACKO MARIA、Bape、GOOD ENOUGH、NUMBER (N)INE等等，但如果告訴你，大神他最常著用的品牌，並非上述的林林總總，而是再普及不過的Nike，未知大家又是否覺得有點反高潮呢？

木村拓哉於《Hero》內，曾著用過Air Max 95 OG配色。（Hero）

不過，「木村拓哉最常著的就是Nike」卻原來是不爭的事實，哪怕木村不是藤原浩，基本上與這個龍頭運動品牌沒有甚麼官方合作與交雜，但星光鏡頭背後的日常生活，無論是放狗還是做GYM，原來他都是Nike不離身。而最常著用的型號有二，同樣來自Air Max系列。

Sergio Lozano設計Air Max 95的過程。（grailed）

木村拓哉第一對愛鞋，是被譽為「第一對掀起炒風球鞋」的Air Max 95，記憶好的潮流人都會記得木村拓哉於《Hero》內，就曾著用過OG配色，原創人Sergio Lozano從雨水沖洗並一層接一層侵蝕地面的過程之中獲得靈感，創新地以漸變顏色設計球鞋，第一對推出市面的，就是這對灰 × 螢光綠的OG色，記得在1995年推出之初，日本市面立即被搶購一空，更發生街頭搶劫Air Max 95案件，實在瘋狂！

經常著低調Air Max 95放狗去。（木村 weibo）

與太太工藤靜香恩愛放狗也是Air Max 95在腳。（木村 weibo）

木村雖然人前高調，但其實日常私人生活卻低調隱秘，哪怕前被人發現多番著用Air Max 95，所揀選的配色，也不過是黑灰色或白 × 灰 × 黑色等基礎色調，既非限量版，也不是炒賣款式，足證木村平常的生活品味，都是低調、簡單、舒適有格調就是了，十分親民。

Air Max 90 Ice City QS配色。（木村 weibo）

至於木村第二對Nike愛鞋，就更加「估你唔到」，原來是來自Tinker Hatfield手筆的Air Max 90，而且是撞色搞怪的Ice City QS配色，整對跑鞋滿載波點圖案，實在可愛。而大神他就最穿上它去做GYM，還不時配襯Supreme的 iPhone Case一同自拍，成為一時佳話。

潮著Air Jordan 5 × Supreme。（ヤフオク）

除了最常穿的Air Max 90、95，其他經典Nike鞋款也甚得大神他老人家歡心，Blazer、Air Jordan 5以至冷門些的Air Max 2003，都曾經被人拍攝到真實著用，Air Jordan 5更是Supreme聯乘的別注版本，因此建議日本Nike不妨邀請木村拓哉為合作名單，推出聯乘別注，看看RAY-BAN × TAKUYA KIMURA的聯乘設計大受歡迎，引來排隊搶購潮，大神的帶貨能力可見一斑了吧。