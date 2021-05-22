首個NFT Birkin Bag登場　非官方Hermes出品炒價竟高達$xxxxx美金

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-22 13:18

近日網上流傳一款外型極度科幻的Hermes Birkin Bag，頓時成為焦點。

Mason Rothschild和Eric Ramirez共同創作的虛擬Birkin（Basic.Space）

這款Birkin Bag並非官方Hermes愛馬仕的出品，而是由Mason Rothschild和Eric Ramirez共同創作的虛擬藝術品，二人將作品名為Baby Birkin，暫在NFT（Non-Fungible Token）網站Basic.Space出售。

NFT成了藝術、時尚的新潮流（Getty Images）

近年NFT愈趨流行，就連村上隆亦於上月宣布加入行列，開拓虛擬貨幣市場，推出首個NFT數碼藝術作品系列，並於NFT交易平台OpenSea上拍賣，引起大量關注。那什麼是NFT呢？NFT是一種加密貨幣，但與比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ether）不同，NFT擁有獨有標記，不可互相使用，因此NFT又稱「非同質化代幣」。

每枚NFT都代表著獨一無二的資產，該資產可以是數碼或實物資產，如音樂、數碼藝術、虛擬收藏品、虛擬遊戲武器等。因此，當買家以NFT買入村上隆的作品後，該枚NFT便代表著該作品所代表的價值，而買家亦獲得該作品的唯一擁有權。

+ 2 + 2 + 2

隨著加密貨幣熱潮愈炒愈熱，NFT亦成為潮流，而這股熱潮不單出現在藝術界，時裝界亦加入戰圈：RIMOWA及GUCCI先後推出自家NFT產品系列，一代超模Kate Moss早前亦推出NFT藝術品，使之潮味愈來愈濃。

Kate Moss也投入NFT藝術創作（The Moments in Time Collective）

回到文初所講的虛擬Baby Birkin，雖然並非Hermes官方出品，但同樣有價有市，炒價高達$11,000美金，以無法帶出街的角度而言，此炒價確是驚人。不過，在加密貨幣熱潮下，相信近期仍不乏一眾想賺快錢、以及用錢買快樂的有錢人投身NFT世界吧。