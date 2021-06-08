New Balance 990 V6下年登場　回顧V1至V5歷代鞋面、中底技術變化

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-08 19:17

昨日（6月7日）潮流界爆發了驚人新聞，新任New Balance MADE in USA美國線創意總監Teddy Santis，突然於個人IG發布照片一張，雖然只得一張照片，卻已足夠轟動，事關一切猶如IG帖文所寫：「990 V6 for 2022」，NB王牌型號的最新規格，即將來臨。 作為Fans的你，現在不妨溫故知新，重溫New Balance V1-V5發展史，迎接新鞋王到來。

New Balance 990 V1。（New Balance）

1982年：990 V1

作為New Balance「9系」的元祖型號，品牌於1982年推出第一款990（這鞋款自1978年已構思設計，歷時四年研發），並定價$100美金，見人咋舌，事關80年代的物價薪金遠不及現在，100美金的價錢在當時堪稱前無古人，凌駕於所有運動品牌（三年後再由定價高達$130美金的M1300所打破）。

100美金的定價，在當時堪稱前無古人。（New Balance）

之所以賣得貴，除了因為在那個美國製造工業逐漸遷到亞洲的世代裡，New Balance 990仍然堅持全美國製之外，也是第一對以Slip-lasting縫製鞋面的球鞋，採用單一接縫完成鞋子模型，極考手工。另外後跟Motion Control Device足跟穩定系統，和義大利Vibram耐磨大底，都肯定了它優良的功能性。而990初代的弧度輪廓以至麂皮 × 網面的物料構造，均成功奠下往後NB家族的9系，以至整個NB譜系的灰系設計基軸，意義非凡。

990 V2。（New Balance）

1998年：990 V2

可以推論的是，在1982年創造了990之後，New Balance當初應該沒有開發其990續作的打算。然而到1998年先後推出995、996、997、998、999型號後，NB卻決定回歸原點，相距十六年推出990 V2，鞋形與結構比起V1都進行了大幅更改，輪廓變得弧形線條更明顯，鞋身N字Logo縮細了，鞋舌位置則加入了「990 New Balance Made in USA」字樣以作辨識。機能性方面，990 V2延續M999理念，將ABZORB泡沫融合ENCAP鞋中底技術，帶來雙重緩震體驗。

990 V3。（New Balance）

2012年：990 V3

V2發表後的十多年，990再沒有推出進化型號，正當世人以為New Balance不再視它為重點型號之際，2012年990誕生30年之際，品牌卻相距14年推出990 V3，重新為鞋款掀起全球熱潮。

New Balance 990v3之所以被很多人視為巔峰之作，是它的外觀可謂990型號的設計分水嶺，前30年以簡約Old School為主調，到V3開始卻一改基調，以複雜、精密的高科技輪廓和層次結構感示人，透氣機能網布的鞋身覆蓋面大大加強，鞋跟位置亦加入了透氣孔。而N字Logo則升格成反光羅紋設計，鞋舌位亦以菱格紋理示人，十分搶眼。

Joker配色堪稱芸芸990 V3二手市價最高的一枚。（New Balance）

KITH最新與NB的合作就以V3作主調。（New Balance）

至於鞋底技術方面，ENCAP中底得到進一步緩震提升，融合了碳纖維板，舒適度更高，再結合Ndurance高密度炭膠耐磨大底，提升跑鞋的壽命之餘，也強化鞋底外側落腳區域的穩定性，絕對是當年世界其中一對跑鞋之王，更成功將990系列引領到時裝潮流界別路線。

990 V4。（New Balance）

尚有不同配色。（New Balance）

2016年：990 V4

由於990 V3的大成功，使到New Balance深切了解到系列的市場價值，自此以後NB再沒有放軟手腳，只用了四年時間便發展到V4，外觀設計上最大的改革是鞋形造得更加修長，而且更多位置應用了反光素材，網眼與麂皮之間的陰影對比進一步明顯，不過V3鞋舌菱格紋理就不見了，改為與鞋面更一致的網狀設計，並加入標誌性的美國國旗。

ENCAP鞋底由帶有EVA芯的聚氨酯環製成，在緩沖和穩定性之間提供標誌性的平衡。（New Balance）

或許從科技、技術角度看，990 V4與V3分別不大，但從市場營銷看，V4的潮流定位無疑深厚得多。要知道2016年乃是一個Daddy Shoes雄霸世界的年代，在潮流促使之下，990 V4甫一推出已不被單純視為一對運動跑鞋，而更多方面向潮流市場靠攏，推出灰色以外的更多配色不在講，也策動過各式各樣的聯乘合作，與同期的Balenciaga Triple S相映成趣。

990 V5。（New Balance）

V4 vs V5大不同。（shoestores）

2019年：990 V5

此後的990進化程度可謂愈趨頻密，2019年便推出至V5，線條更加修長，鞋身重量則重了一點點，為13.7安士（V4為13.6安士）造得更輕盈初代990年的圓潤鞋身輪廓發展至始已消失得無影無蹤。功能性方面，ENCAP和ABZORB雙配置中底系列持續保留，於鞋領位置增設兩片首度登場的TPU Power Strap穩定片，以提高足踝穩定效能；鞋墊方面也注入具抗菌功能的Ortholite記憶鞋墊於其中，舒適度再一次升華。發展至此，實在很想像到990系列可以在哪些地方再有提升了吧？

990 V6。（Teddy Santis）

2022年：990 V6

New Balance正是一個不斷進行的品牌，來到2022年品牌40周年大日子，990 V6將會君臨天下，雖然目前只有Teddy Santis所發展的一張產品照而已，但大家仍然可以觀察到V6與前作的不同，中底結構造得更大更堅厚；N字Logo面積增大了不少，伸延伸連繫以鞋身和鞋帶孔片位置之中，初步觀感，與NB 57/40有點相似，但機能方面定必強大得多，值得期待。