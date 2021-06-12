Maison Kitsuné聯乘LGBTQ組織推出彩虹別注　訊息鮮明又容易配襯

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-12 20:07

踏入6月，除了是歐洲國家盃的來臨，更是一年一度同志驕傲月的重要日子，近年愈來愈多時裝品牌總會響應運動，推出相關應節Pride Collection別注服飾，意義非凡之餘，款式也比一般款式來得特別。

Maison Kitsuné與LGBTQ組織The Trevor Project合作推出Pride Collection別注。（Maison Kitsuné）

焦點作RAINBOW FOX EMBROIDERY 6P CAP HK$950。（Maison Kitsuné）

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芸芸別注款式之中，法國品牌Maison Kitsuné的設計特別叫人形象難忘，概念雖然簡單，卻又爽快鮮明（誰說時裝一定要無時無刻都雕龍畫鳳？）。將Kitsuné招牌的狐狸圖案，變化成七彩顏色，再注入到仿如Pantone的七彩色卡印製成Tee，或者將七彩色狐狸，直接印上胸口Tee上以及Cap帽正中，訊息鮮明，款式簡約容易配襯，而且性價比甚高，Tee與帽子的售價只介乎$900至多$1,000大元。

LGBTQ彩虹6色的意義。

The Trevor Project致力支援並預防LGBTQ青年自殺及解決相關問題為己任。（The Trevor Project）

為喚起世人對LGBTQ更大的關注以及支持，今次Maison Kitsuné Pride Collection更會將淨銷售額中的15%，捐予The Trevor Project（最低捐贈額為25,000美元），The Trevor Project可是世界其中一個最大支持LGBTQ的組織，致力支援並預防LGBTQ青年自殺及解決相關問題的工作，向歧視與欺凌說不。