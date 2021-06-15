Dior聯乘sacai　回憶Kim Jones日本故事　一人赴原宿買Undercover

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-15 14:21

自Kim Jones入主Dior Men之後，品牌一改策略大玩聯乘合作不在講，最近更再三玩「失驚無神」，每每在毫無預警下，發布驚世Collaboration，早前第二波Air Dior的Chicago AJ1如是，昨日（6月14日）的sacai聯乘更是如此，事前完全沒有任何消息流出，但一來到就官宣11月正式上架，令人超驚喜。

Dior × sacai登場，11月正式開賣。（Dior）

一系列機能風包袋將會是焦點之作。（Dior）

整個系列以街頭感特別濃厚的機能性衣服作主調，事關功能性概念一直是Kim Jones與sacai設計師阿部千登勢情有獨鍾的元素，sacai講求運動感的當代服飾，結合Dior技師職人對細節用料上的吹毛求疵（貝雷帽則交由Stephen Jones設計），製作出來的Tailleur Oblique大褸、軍褸、恤衫、Saddle Bag，乃至以日本牛仔布製成的Workwear等，都堪稱巴黎與東京頂尖時裝理念的最強互動，就連Dior官方也表明這是「A creative exchange between Paris and Tokyo」。

自Kim Jones加入Dior後，品牌出現天翻地覆轉變。（GettyImages）

Pre-Fall 2019 Dior collection，Kim Jones就指明要在東京街頭拍攝。（Dior）

其實回顧Kim Jones的時裝生涯，日本時裝元素一直影響他。早在中學時期，他在街頭潮流單位Gimme Five當兼職時，主理人Michael Kopelman灌輸了許多關於東京街頭潮流資訊給他，不但讓Kim Jones熟讀《BOON》這些日本潮流，更將藤原浩、NIGO、高橋盾，這些在當年西方世界尚未大鳴大放的東洋生力軍給其認識，令年紀輕輕的Kim Jones知道，所謂的日本時裝，除了包括自己透過拜讀《The Face》和《i-D》所接觸到的Issey Miyake、Comme des Garçons和Yohji Yamamoto外，還有一個叫「裏原宿」的另一片天空。

Kim Jones曾直言原宿是他認為世上最吸引的購物地段。（GettyImages）

高橋盾才是Kim Jones的偶像。（namgungq）

如是者到了2001年，Kim Jones更乘着其姐姐給予的維珍航空免費機票，首次踏足東京。據Kim Jones跟《Aother Man》訪問時透露，那次旅程他錢不多、言語也不通、街道更沒有英語標示的情況下，自己一個人在東京闖蕩一星期有多，目標是為了購買Undercover和A Bathing Ape的Tee與襪子，足證這位Dior兼Fendi藝術總監對日本潮流的熱忱。而Kim Jones在往後亦多番表明，Undercover的高橋盾是他最欣賞的時裝設計師，尤以1998年的Small Parts Collection最為推崇。

UNDERCOVER FW98的Small Parts Collection，將衣服玩解構重組。（neverlandsupply）

留意Kim Jones對日本時裝的喜愛，並不限於前衞高級時裝或原宿街頭，大眾便服同樣欣賞，數年前就曾與GU合作，推出聯乘系列。（GU）

正是對日本潮流文化的崇拜，以至背後強大的人際網絡（Michael Kopelman外，Nike特別專案資深總監Fraser Cooke也幫助不少），使Kim Jones在名成利就之後，致力開拓與日本時裝勢力之間的聯動，將日本人最擅長的聯乘合作理念，進一步發揚光大，甚至在Louis Vuitton的時候，與藤原浩fragment design攜手合作，間接促成日後Louis Vuitton × Supreme的誕生，改寫了時裝世界的發展史。