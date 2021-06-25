Louis Vuitton重磅聯乘Nike曝光　AF1只是LVMH生「金蛋」的開始？

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-06-25 19:14

日前，有消息流出指adidas、Gucci和西甲球會皇家馬德里來一個重磅三方聯乘，設計尚未曝光之際，卻被對手Nike搶先一步，在Louis Vuitton 2022春夏男裝系列發布會中，出現了Nike聯乘LV的別注版Air Force 1，兩大運動巨頭的戰場，由鞋頭潮流進佔到高級時裝領域。

有消息流出指adidas、Gucci和西甲球會皇家馬德里來一個重磅三方聯乘（twitter@Footy_Headlines） ）

當大家以為adidas聯乘Gucci未出發先興奮時，Nike卻跟Louis Vuitton突襲成功，一對別注版Air Force 1成社交媒體大熱，鞋頭潮流不再是波鞋友的世界，高級時裝市場也要來分一杯羹，吸納年輕消費群。

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2019年Prada跟adidas合作推出限量高級皮鞋版Superstar鞋履連保齡球袋的Box Set，打開了高級時裝與球鞋互通的領域，不過Prada始終並非現在最具話題性的品牌，實力派表現只能吸引忠實Fans，卻未能取悅時裝人與潮流人的心。至於跟Gucci的聯乘，可能是為Kernig集團與adidas長期合作的第一步，Gucci與Balenciaga這內部合作也可以，Kering夥拍adidas搵真銀不是天方夜譚，Bottega Veneta織皮Superstar、Alexander McQueen最受歡迎的厚底簡約波鞋，也得以正名推出Stan Smith版本，我們想得到的，Kernig當然也想得到，財源自然滾滾來。

Louis Vuitton 2022春夏男裝騷上，Nike聯乘波鞋成焦點。（Getty Images）

Louis Vuitton 2022春夏男裝騷上，Nike聯乘波鞋成焦點。（Getty Images）

不過，製造熱話和生「金蛋」，始終是LVMH的強項。當Kernig準備展開攻勢時，LVMH冷不防來一次快速突擊，Louis Vuitton 2022春夏男裝系列發布會中，Model腳上竟出現了多款跟Nike合作的Air Force 1聯乘鞋款，隨即在時尚界鬧得熱烘烘，而設計的顏色與花紋眾多，也滲入了點點Nike聯乘Off-White「The Ten」的設計元素，日後推出市場，必然又引來搶購潮。雖然是次合作來得意外，但以Louis Vuitton男裝主帥Virgil Alboh跟Nike密不可分的關係，加上有Air Dior球鞋這橫掃潮流與高級時裝的案例，LVHM與Nike走得更近，絕對是有跡可尋。

模特兒腳上都穿上了Louis Vuitton聯乘Nike AF1鞋款（Getty Images）

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自從Kim Jones主政Louis Vuitton年代跟Supreme取得大成功後，LVHM跟街頭潮流愈走愈近，Kim Jones轉頭Dior後以相近的方程式，帶來了Dior聯乘Jordan Brand的Air Jordan 1，再一次成功牽起聯乘波鞋熱潮，Air Jordan 1 Retro High Dior炒價最高見$72,410，可見這樣跨領域合作，做到Make Noise和Make Money的雙贏局面。

引起全城瘋搶的Air Jordan 1 High OG Dior（Dior）

LVHM下一個跟Nike合作的品牌，相信很大機會是Givenchy，要知道主理人Matthew M. Williams的個人品牌1017 ALYX 9SM一直跟Nike合作無間，所以現在Nike X Givenchy不是夢，一切甚至來得很理所當然，屆時把Givenchy簽名式鎖扣配置到Nike鞋款上，大賣也不難。

Givenchy主理人Matthew M. Williams是Nike長期合作夥伴（Givenchy）

至於LVHM旗下其他品牌還有哪個有機會跑出？Fendi和Loewe成下一個跟Nike合像對象絕不意外，甚至來一個Tiifany & Co.專色Tiffany Blue的Air Max或AJ1，同樣能輕易攻陷少女與OL的心。反之，Stella McCartney跟adidas走得太近，那個永續環保概念的Stan Smith，可能要換上Space Hippie同樣Sell永續的Nike鞋款來配合集團整體發展方向，至於CELINE，一向我行我素的主帥Hedi Slimane能否容下Nike出現在他設計之中，又是另一回事，即使近年品牌已融入街頭、運動風格在其中，但要Hedi Slimane隨波逐流，一個字來形容：好難。