Thom Browne打破時裝發佈會必展示新衫規律　SS22不賣衫只賣概念

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-28 17:25

只能夠說，拜新冠肺炎所賜，時裝世界運作的規律所迎來的轉變，當真是天翻覆地，傳統營運方式到今時今日已全面被邊緣化，即使有一天疫情終於被消滅，整個工業會否回以前的模樣，也著實並不見得。

所以當大家見到Dior和Bottega Veneta會同一時間找來Travis Scott合作；GUCCI寧願花更大資源，策劃Fashion Movie而非Fashion Show；Hedi Slimane的CELINE更連巴黎時裝周都懶得參加，這些都不用驚訝，事關「估你唔到」的事，未來只會愈來愈多，例如昨日（6月27日）才發佈新作的Thom Browne。

（Thom Browne）

短片頭男模不是練跑，就是空座在屋子裡，叫人摸不着頭腦。（Thom Browne）

受疫情所累，雖然Thom Browne仍然參加了SS22季度的巴黎男裝周，但情況只會和Rick Owens、Dries Van Noten等品牌一樣，以Digital視像發表新作，原本都沒有甚麼，反正疫情後大家也習慣了這種方式。誰不知Thom Browne的新作短片，卻叫人摸不着頭腦，短片是有了，新作卻全不見蹤影。

跑步片段更讓人想起《阿甘正傳》。（Thom Browne）

《阿甘正傳》的經典場景（電影劇照）

這條「.. looking forward to tomorrow ...」短片長達29分鐘，名義上是Thom Browne 2022男裝春季短片，但片中基本上沒有出現過任何新衫，甚至連模特兒也只有一個。當中並沒有像慣常Digital Fashion Show那般，讓多位模特兒穿上品牌新衣，反而內裡只有一個男模特兒，重覆穿上同一套經典Thom Browne運動服及內衣，孤獨地住在簡陋空屋，重複地起床、練跑和睡覺的動作，日日如是。

正當看到人鼓譟之際，男模卻離家出走

正當觀眾看過後定必想爆粗大罵無喱頭，短片中這位男子卻穿上Thom Browne裙子西裝，整裝待發孭背囊遠行，踏入一個希臘式運動會場。原來他可是位運動員，努力訓練，就是要參加奧運會，更有趣的是踏進會場後，短片也突然變成了卡通動畫，動畫中的火柴人先參加奧運開幕禮，然後再出征各式各樣比賽項目，叫人眼花繚亂之際，片段也回到現實世界中去，運動員完成比賽，最終獨自回鄉，孤身一人回到那簡陋木屋入睡，繼續過着他重複的規律化生活。

疫情之下傳統有觀眾的實體時裝周已漸漸失去原來的意義，因此是時候為Fashion Show找來新的模式和意義。（Getty Images）

短片沒有展示過任何新衫，卻透過單調乏味的生活，導出運動員精誠所至努力訓練的辛酸，從而向即將參加東京奧運會的國家運動員致敬，不但意境非凡，更值得人深思：所謂的時裝周，所謂的Fashion Show，是否需要每年每季讓一批模特兒穿上新裝去演繹就是了？再推而廣之，Fashion Show也是否一定要向人展示新衫？推廣消費的背後，它又是否有着其他方式，表達到其他意義？

這些疑問，的確值得我們再三反思。