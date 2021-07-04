銅鑼灣後巷超窄小店　主打本地設計師小物　隱世中展現香港人情味

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-07-04 10:04

香港近年處於一個風雨飄搖的時代，如何在大風大浪之間絕處逢生，甚至於裂縫裡滋潤出小花來綻放光芒，殊不容易，但今次「銅遊記」小店專題介紹的window and alley窗後巷，卻的確以這種處世姿態，於石屎森林中長出清新的小芽。

（攝影：黃寶瑩）

位處霎西街的小橫丁

這間特色小店座落在灣仔與銅鑼灣交間的霎西街，一直不是熱鬧購物地段，如非該區居民，就是乘坐過海巴士，從南洋酒店經鵝頸橋到時代廣場的人才會經過。不過自咖啡店Artista Perfetto進駐後，情況漸漸產生變化，最近這段短街中一個毫不起眼的後巷中，出現了特色選物店「窗後巷」，夾雜在麗珊大廈和單剪理髮店之間，品味和裝潢皆有型，路人一眼便會發現它，卻未有與舊街道老街坊顯得格格不入，相反來得渾然天成。

舖頭與後巷相連。（攝影：黃寶瑩）

主打一眾本地設計師特色作品。（攝影：黃寶瑩）

window and alley開店只有一個月，由3位藝術文化工作者、學者策劃，其中一位主理人，從事設計行業的Terry接受《一物》專訪，自言霎西街一帶的獨特風韻，是吸引他們開鋪的地方。這裡有別與百德新街、羅素街等銅鑼灣購物地段，人流與商業味稀少，但與時代廣場也只是一橋（鵝頸橋）之隔，旺中帶靜的格局，反而有利各行各業與思想文化落地生根。

window and alley原來的模樣。（window and alley提供）

46呎空間裡開天闢地

香港寸金尺土，再細再奇形怪狀的舖頭，也總人找到經營之法，Terry也不例外：「傳統上一個46呎的蚊形舖位，巷仔舖或樓梯舖，香港人多會用來開鎖匙店、報攤或果汁店。我們這地方從前亦曾租予裝修工人來存放工具，或者賣花，甚至試過被設計師租來展示設計商品，各適其適。」

46呎的鋪位月租$5,000，是貴是平？（window and alley提供）

不過任香港人諗頭再萬化千變，要將一個46呎的長方形舖，打造成格調選物店，卻當真聞所未聞，window and alley今次都算是本土流行文化工業中第一人了，「由構思店舖的風格定位，再到自己畫圖則、出圖，然後找師傅裝修，前後經歷數月。店舖的設計理念，一直堅持以『收納』為主題，舖面積很細，貨品固然要精明收納，其實位處的窄巷也亦然，皆因每日都有很多人透過小巷進進出出，清潔工人推着手推車到巷尾收集垃圾，也是必經之地。」

決定將鋪面整幅玻璃外牆全面拆卸。（window and alley提供）

Terry表示舖面太細了，他們自己與客人都不能全部坐在店內，「若於舖外聚腳，如果繼續沿用原來傳統左右推拉玻璃門結構的話，勢必阻礙行人進出，這是我們最不想看到的。再三考慮下，決定將整幅玻璃外牆全面拆卸，改裝成上下提拉玻璃窗形式示人。閉店時是一幅外牆，營業之時卻瞬即變木製玻璃窗。」

店舖裝潢甚有日式小店氛圍，木材構成的空間，於這個窄狹後巷中，能夠給予人恬靜的感覺。（攝影：黃寶瑩）

關門使是外牆，營業之時卻瞬即變木製玻璃窗。（攝影：黃寶瑩）

透過如斯活靈變通設計，將原本隔絕的牆昇格成開放空間，底端基座位置變為木枱，訪客、朋友便能夠安坐於此，與店內的人談天說地，後巷被佔據的空間，也大大減少，置身其中，有如身處東京的橫丁酒吧一樣，「我們的確備有少量酒水，也歡迎朋友來歇腳，如果將來再能夠售賣串燒小食，的確甚妙！」Terry打趣地說。

雖然位處窄港，但window and alley窗後巷卻意想不到的「食風」，不時有陣陣涼風入，因此即使坐在開放式的舖頭，夏天也不覺炎熱。（攝影：黃寶瑩）

窄巷不時有清潔工進工。（攝影：黃寶瑩）

從小店細味香港人溫情的鄰理關係

Terry指對外區人而言，這裡或許是很尋常的街坊老區，但認真涉足後，便會發現並非如此。「例如轉角街口的YIUYAO，是很受本地Hip Hop音樂圈推崇的Cafe，曾經舉辦過一個音樂活動，吸引逾二百人前來參加，變成一個文化集中地。而跟我們店同一條街的Artista Perfetto，則是幾個有心有力的香港人，在台北經營咖啡廳引起迴響後，特意回流香港經營，以拉花技巧聞名。結合隱身橫街窄巷的Graffiti，滿佈文藝氛圍。」

街坊途經窗後巷，總會被它獨特的氛圍所吸引。（攝影：黃寶瑩）

「但更重要是，好些新加入的文藝單位或藝術品，並沒有喧賓奪主，把原本就在這裡落地生根的傳統商戶逼走，或者滋擾到街坊，而是以互相融合的方式，守望相助。」例如附近商戶知道window and alley舖面細小沒有洗手間，將他們自己舖的洗手間的鎖匙給予Terry他們，很有人情味。又採訪當天記者的口罩不小心掉了，彷徨之際，Terry便請纓向相熟佛教用品店討口罩，對方亦樂意幫忙。

就算window and alley是新加入份子，亦希望為小區出一份力，「在窗後巷開張前，小巷一直是街坊或打工仔抽煙『呼吸』之地，不想因為我們的到來，而改變其生活習慣，反而更想和他們熟絡，因此便買了一些竹織坐墊，方便抽煙者坐在後樓梯歇息時使用。」

一個社區的新舊元素之間如何融合，而非對立，在寸金尺土的香港實在是很值得我們思考的議題。（window and alley提供）

（攝影：黃寶瑩）

Phoebe Richardson創作骨瓷的杯子。（攝影：黃寶瑩）

精美小物一籮籮

作為選物店，貨品的精辟度十分要緊，透過三位主理人的江湖地位，window and alley邀請了本地很多出色創作人，將作品寄賣店中，產品類別多姿多彩。藝術陶器方面，生活在香港的英國藝術家Phoebe Richardson創作的杯子套裝十分特別，以造工更講究的骨瓷製成，並在杯面繪畫不同圖案，四杯合而為一，即合體為骷髏骨圖像，甚有Alexander McQueen風格。

篆刻家Kelvin Ma打造的解構玻璃樽同樣有趣，精準地將玻璃樽切割分解並打磨，將脆弱的玻璃邊緣磨成順滑不鎅手狀態，本就很考工夫，設計師更別出心裁將每塊玻璃組件賦予新作用，例如水杯，或放雪茄、放蛋黃的裝置，為居家生活添新意。

藍染古布製作出來的招財貓。（攝影：黃寶瑩）

利用舊窗簾布設計出Fake Print布花樽。（攝影：黃寶瑩）

近年舊物再造風潮席捲全球，window and alley也引入不少佳作。本地時裝設計師林偉強以Vintage Remade馳名，最近收集一系列藍染古布，製作成拼布招財貓，化成優美的新舊結合。至於Terry也見獵心喜，利用舊窗簾布設計出Fake Print布花樽，媲美日牌之匠心獨運。

漫畫繪製的食譜。（攝影：黃寶瑩）

如果鍾愛紙本類單品，GOODNIGHT、MANTHA、ourself 我哋、ONION PETERMAN等創意單位的作品同樣很具收藏價值，有些惡搞時裝品牌，推出小學生習作本諷刺消費主義，有些則主攻饕客市場，推出民間小菜食譜，並隨書附送乾貨小食材一顆，童心未泯。

Terry直言所有設計師、藝術家寄賣的作品，window and alley並不會賺取他們分毫，「舉例說他們將產品定價$100，本店便會加上30%定價$130，賣出後那$100會全數歸他們所有，餘下的$30才是我們自己賺取。」

惡搞時裝品牌，推出小學生習作本。（攝影：黃寶瑩）

（攝影：黃寶瑩）

從生意角度，上述的分成方式當然會令窗後巷利潤減少，但單純一買一賣的商業運作，並非他們經營這地方的本意，始終三人本身各有事業，開辦窗後巷，縱然不希望虧本，但至少經營壓力相對地少，與其將之視作生財工具，Terry他們更想它成為一個文化、思想交流的地方：「希望每一位到訪的客人，能夠細心欣賞單品之餘，亦能彼此談風說月，分享自己的故事，而非一來到急不及待打卡Post上Instagram。」

INFO

window and alley 窗後巷

地址：銅鑼灣霎西街3A巷仔

營業時間：星期四至日 12nn - 6pm