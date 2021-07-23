Kanye West全橙色YEEZY造型亮相音樂會　為新專輯《Donda》造勢？

【YEEZY球鞋】一拖再拖，Kanye West第十張專輯《Donda》終於美國時間7月23日上架，作為横跨音樂 × 時裝兩大領域，最懂得整色整水的話題搞手，Kanye West推出新音樂作品，一定絕非單純一隻唱片這樣簡單。



演唱會上Kanye West Full Gear全橙色造型示人。（影片截圖）

只能夠說，Kanye West人前大癲大肺，可以為了約會變裝皇后Jeffree Star而弄得和Kim Kardashian離婚；失驚無神宣布參選美國總統；更戴上臉面遠赴巴黎出席BALENCIAGA 高訂Show等等，表面上獨行獨斷，事實上卻是「精甩尾」，每每懂得製造話題和捉緊曝光機會，並將事件發酵得最大最大，從而達到背後目的，可見你笑他痴線的同時，他卻賺到盤滿缽，堪稱最精明的潮流生意人。

《Donda》是Kanye West母親Donda West的名字。（Donda）

話說Kanye West最新專輯《Donda》，美國時間7月23日便正式登場，而為幫新唱片造勢，他日前便於美國阿特蘭大Mercedes-Benz Stadium舉行新歌發布音樂會，包括了Jay-Z有份參與的全新作品，驟眼看上去不過是純音樂活動。說不知Kim Kardashian卻高調出現會場，親身支持前夫，分開了才幾個月，現在已立即可以做回親朋密友，是西方人Open Mind睇得開，還是他們根本沒有分開，只是借離婚炒作就當真見仁見智，尤其是看到Kim妹妹Kylie Jenner與Travis Scott不斷地分開又復合，便知道這夥人的感情事其實無需太認真，可能一切都只是生意。

(Gap）

在《Donda》演唱會剛完結後，黑色版本的YEEZY GAP黑色Puffer Jacket便立即於美國開賣，可見整個活動都經過各方精心策略。(Gap）

這場《Donda》新專輯造勢音樂會的另一大看點，當然落在Kanye West騎呢造型之上，全橙色Full Gear服飾，結合劫匪絲襪頭套，結構上雖然九唔搭八，但當中原來盡是最強潮物上身。上身的服飾均來自YEEZY GAP COLLECTION，焦點是橙色Puffer Jacket，明顯與早前藍色、黑色的「垃圾袋褸」同款，可見未來其他配色或其他新作如Puffer Pants等等，將會陸續有來。

演唱會期間Kanye West亦穿上與adidas合作的最新YEEZY球鞋出場。(hidden.ny）

而更叫球鞋迷興奮的是，演唱會期間Kanye West穿上與adidas合作的最新YEEZY球鞋出場，並非只是新配色，而是一個全新設計的高筒型號。拉鏈式開合結構、流線型簡約尼龍鞋身結合Boots型橡膠防滑大底，整體未來感極重，會否成為adidas本年度下旬拿來挑戰Nike的重點鞋款？叫球鞋迷拭目以待。