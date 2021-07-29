東京奧運│嚴選4大國家隊制服　細節之高伍家朗看到必羨慕妒忌

因愛港愛國人士一時衝動的發言，才讓大眾得知香港運動員即使參加奧運，一旦失去私人贊助的話，就需要自行印球衣。雖然在2020至2021年度，單是體育總會的「資助計劃」就獲逾1,800萬元撥款，但依然一衣難求。反觀世界各國的制服設計，不單代表著一個地區的形象，更是包含一種傳統文化。



東京奧運中美國隊由Ralph Lauren所設計的制服。（Ralph Lauren）

美國

自2008年開始美國參加奧運時，代表隊服飾均由Ralph Lauren設計，自己國家用自已國家的時裝品牌，自然有著相輔相成的效果。今屆服裝系列更是重視環保議題，用上不少再生物料打造，如來自膠樽的Repreve®聚酯纖維。開幕禮服以經典的美式學院風「NAVY BLAZER」示人，另外美國國旗領巾、橫間TEE配牛仔褲，時尚之餘又不失美國傳統風格。

Ralph Lauren首次使用「RL COOLING」冷卻技術。（Ralph Lauren）

另外系列中的白色外套，Ralph Lauren更用上嶄新名為「RL COOLING」的技術，透過裝置在衣服內，由電池供電的小型空調技術，讓溫度下降攝氏 10 度，令運動員在炎夏仍然可以舒服地穿著。

日本是世界領先技術中心之一，美國希望能給奧運會帶來驚喜，並以環境和可持續發展運動的領導者形象出現在國際運動賽事中。 Ralph Lauren主理人David Lauren

今次東京奧運的英國隊改由Ben Sherman所負責。（Ben Sherman）

用上日本國旗結合Mod style最象徵性的logo，點題又不失創意。（Ben Sherman）

英國

今屆東京奧運英國隊的制服，由2016年Stella McCartney的設計改為Ben Sherman負責，整體觀感比上屆出色。除了推出英倫經典的哈靈頓夾克（Harrington jacket）外，亦以英國皇室的紋章上出現的雄獅作主題，配以英國國旗，加上Polo Shirt的配搭，整體充滿休閒、運動與英倫的氣息。當中以日本國旗結合Mod style最象徵性的logo，完美地把東日與英國歷史文化結合。

法國制服驚喜之餘，讓邀請傷殘運動員拍攝宣佈照。（Lacoste）

法國

法國國家隊的制服，其實很多屆不是由Lacoste就是Le Coq Sportif負責，可謂鱷魚與公雞之爭。2016年里約奧運是由Lacoste所設計，而當大家也估計2020年將由Le Coq Sportif出手時，驚喜來臨，法國的兩大經典運動品牌宣佈合作，讓鱷魚與公雞同時印上運動員身上。在面對外敵時，同是自己國家的人，當然會團結。

開幕日整隊意大利國家隊穿上白色為主的作品。（getty）

由Emporio Armani設計的意大利足球隊制服。（Emporio Armani）

意大利

自2012年倫敦奧運開始，意大利的國家隊都是由Giorgio Armani設計，同樣是自己國家隊由自己國家品牌設計，包含設計師對自己國家運動員的支持。在簡約的外套注入意大利國旗圖案，背面以日風字體寫上「ITALY」，而Giorgio Armani早於SS20 時裝周中，就將整個系列亮相，當時是以NAVY色系作為主調，不過在開幕日整隊就穿上全白為主的作品。另外足球隊參加歐洲國家隊設計的正裝就交由Giorgio Armani旗下的Emporio Armani設計，灰色簡約中充滿優雅氣質。

如果對日本國家隊的制服有興趣可按此