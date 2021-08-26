UNIQLO聯乘White Mountaineering　adidas、Porter曾合作山系日牌

UNIQLO聯乘停不了，今日（8月26日）宣布跟日本同鄉White Mountaineering合作。

雖然這系列產品要等到秋冬季才曝光，但這山系品牌除了憑城市機能設計走紅，其實一直也是聯乘高手，襯這機會一起回顧經典別注單品。



UNIQLO今日（8月26日）宣布跟日本同鄉White Mountaineering聯乘合作（UNIQLO）

關於是次聯乘資料不多，暫時只知會糅合UNIQLO Lifewear的簡約主義與White Mountaineering Outdoor風格，帶來讓所有人都能穿著的外套設計。品牌由相澤陽介於2006年創立，他畢業於多摩美術大學的紡織設計系，曾於COMME des GARÇONS Junya Watanabe工作，難怪對機能性設計甚有心得，而精於聯乘之道，跟師承自渡邊淳彌不無關係，成立多年來帶來很多耀眼別注設計。

White Mountaineering創辦人相澤陽介是聯乘高手（UNIQLO）

White Mountaineering的別注設計多不勝數，不過最重要的是相澤陽介的聯乘企劃，並非單純為製造話題，找來的合作對象都跟White Mountaineering的品牌DNA相配，甚至帶來1+1>2的效果，像多年前跟英國百年老字號Barbour合作，至今仍為潮流界津津樂道，相澤陽介比Kaptain Sunshine、Margaret Howell、Noah、Supreme等行得更前，Barbour是防水機能服的先驅，其Waxed Cotton設計能遮風擋雨，其中一款初代設計，相澤陽介巧妙地將Barbour兩大經典型號Beaufort和International合二為一，是Barbour眾多聯乘經典中的經典。

White Mountaineering聯乘Barbour（White Mountaineering）

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有服裝自然有鞋履，White Mountaineering的別注鞋款跟其招牌外套設計同樣強調機能性，跟運動品牌adidas合作無間，將舊款型號Seeulater大改造，又為NMD配上戶外風味，而跟Danner與SUICOKE的聯乘，也大受歡迎。

White Mountaineering聯乘adidas（White Mountaineering）

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說到山系品牌，包袋設計當然不可缺，White Mountaineering先後跟日本國民袋牌Porter和美國老字號Eastpak，為山系包袋增添日系時尚氣息。

White Mountaineering聯乘Porte（White Mountaineering）