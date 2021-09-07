舊化球鞋│《怒火》質感師改造VaporWaffle：人性化殘破才顯得自然

近來歐美日等潮流重鎮，舊化球鞋Againg Sneakers手藝愈來愈受關注，看看Phillip Leyesa、KENJI GRAPHICS、Foxtrot Uniform等職人單位如何呼風喚雨，連Stock X也邀請他們客製舊化球鞋售賣，便知道這門工藝潛力巨大。

那麼香港又有沒有這類職人？有，不過十分隱世，最終給《一物》遇上一位電影質感師，並請他親手為sacai Nike VaporWaffle球鞋進行舊化，盡顯身手。



由阿喬花上4天時間舊化而成的sacai Nike VaporWaffle。（攝影：歐嘉樂）

sacai Nike VaporWaffle進行舊化前的模樣。（攝影：龔嘉盛）

電影質感師才是舊化高手





透過古着店LUDDITE的穿針引線，《一物》編輯部遇上今次處理sacai Nike VaporWaffle舊化製作的主人翁阿喬。嚴格上來說他並非客製波鞋職人，也非來自時裝圈，反而是一位電影質感師（又名效果師），人們對「質感師」這個職業不明所以，還是由阿喬自己詳細講解：「質感師主要是應用在電影或舞台上的工作，專門為場景、道具及戲服進行改裝修飾。」相關閱讀：舊化球鞋成未來時裝最大潮流 日本職人妙手將Nike AJ1、Dunk變舊據阿喬所講，質感師在香港是很稀有的行業：「全香港隨時少於五個」除近期上映的《怒火》外，在他十多年的質感師生涯，曾參與《葉問4》及《明月幾時有》的場景舊化項目，很多時都是One man band去做，若場景太大的話便找油漆工一同參與，通常七、八天就要完成，十分趕急。

阿喬是電影質感師，曾參與《怒火》《葉問4》及《明月幾時有》的場景舊化項目。（攝影：歐嘉樂）

服裝、道具是電影重要一環，要跟劇情相吻合，正是質感師的功力所在，「要知道電影裡面許多場景是全新搭建的，很多衣物、道具也是新買的，但電影中的故事、人物，卻往往可能設定為一間數十年的舊屋，或一個煮飯十幾年也不曾換工作服的『麻甩』廚師，要表現出這些人與物陳舊、滄桑的歲月痕跡，光鮮企理的新物件是完全做不到，那麼如何將它們由新變舊，以符合導演的要求？這時候質感師大派用場了。」

《怒火》戲中教堂決鬥一幕的場景，正是由阿喬進行舊化。（電影劇照）

《怒火》聖母雕塑上的舊化色或崩裂位，也是出自阿喬的巧手。（電影劇照）

例如早前上映導演陳木勝的遺作《怒火》，戲中的教堂、下水道及鐵皮屋場景，由人手將牆壁上色用油漆染黃，燻黑，將鐵皮屋牆身造成油漆剝落和污積處處，全是由阿喬一手一腳舊化修飾出來：「唯獨將場景物事造得切合相應時代背景，觀眾才會看得投入。TVB近年的劇集令人難以有共鳴，其中一個原因是場景太過新簇簇，顯得格格不入。」

阿喬強調，芸芸舊化項目之中，他尤其喜歡造牆紙。而舊化之前，他不時會熟讀劇本，將自己代入戲中，讓自己切身處地的打造最貼題場景。（IG@kiuho）

阿喬所種質感師在香港是一個很稀有的行業：「全香港隨時少過五個」（攝影：歐嘉樂）

以人性化角度代入去舊化波鞋

雖然從事質感師工作已有十多年，過往也不時要造舊鞋子，但對於今次sacai Nike VaporWaffle舊化項目，阿喬仍然感到十分有趣：「以往舊化鞋子，每每要按照劇本需要製作，今次則完全按照個人意願喜愛來設計，自由自在得多。」

sacai Nike VaporWaffle進行舊化前的模樣。（攝影：龔嘉盛）

問到阿喬改造此人氣球鞋需時多少，他指大概三、四天便可以了：「構思塑造一個作品時，我需要幻想、預設它的時代背景。今次我將VaporWaffle設定為一對經常著用了一年的跑鞋，鞋身經過長期屈摺而變形；鞋面密佈大小、深淺不一的污跡、酸雨痕跡和陽光暴曬成的退色；有些位置甚至刮花破損，而鞋中底的白色部份也經歷了氧化而變得熏黄，佈滿小斑點……」

整對舊化鞋需要不斷用手力去屈曲、塗層上色，磨砂甚至用鎅刀去割破。（攝影：歐嘉樂）

除工業物料外，阿喬一再強調人手油份對舊化物事的重要性。（攝影：歐嘉樂）

物件是死的，人手卻是有生命的。用手不停去觸摸一件物件，久而久之它身上便會佈滿人類的油份，從而慢慢變色，變得有人的氣息起來。 阿喬（電影質感師）

驟眼看來如同古着真品的VaporWaffle球鞋，其實乃是由阿喬不斷用手力屈曲鞋身，繼而於鞋面塗上十多層由鞋油學皮油構成的Layering，持續地每塗上一層讓其風乾，再塗上另一層，甚至用鎅刀去割破鞋面，「當中難度並不止這些工序，而是如何去分布球鞋上哪些位置要破損？哪個地方應氧化？哪裡要加上污穢？污穢的比例又如何等等，所有東西都經過邏輯計算和生活經驗去推論，應氧化的位置則氧化，最易破損的位置便破損，如果掉亂了，成品會變得不真實。」

要準確地進行舊化，便要掌握不同物料的特性，例如這對VaporWaffle便包含了橡膠、人造皮、麂皮及網狀物等質料，它們的硬度與遇水滲透性皆有不同，需要好好調控。（攝影：歐嘉樂）

「不只生活經驗常識，亦嘗試將個人生活習慣代入這對VaporWaffle之中。雖然它的尺碼跟我不同，未能真實地穿上，但製作時會刻意想像如果我穿上後會做甚麼？例如跑步的話，跑姿會是怎樣，而鞋面哪個部份會被我經常觸碰、磨擦？如果找尋到那個部份，那該處舊化的力度無疑會較多。」正是懂得從這種人性化角度，去思考一對球鞋應如何去舊化，球鞋才會舊得真實，舊得具說服力和有故事。

看過各大舊化波鞋職人的作品，阿喬覺得它們很漂亮，卻舊化得太過自然。（攝影：歐嘉樂）

阿喬細心到連鞋盒也一併舊化破損，細緻度之高令人讚嘆。（攝影：歐嘉樂）

這是邏輯性問題，試想像一對鞋之所以變殘舊，不就是經過長期著用了吧？但每個人的生活和行路習慣各有不同，故鞋面污跡大小分佈自然不會平均，若果每個位置都太自然太一樣的話，反而失真了。

但願港人懂得欣賞舊物

問到今次改製sacai Nike VaporWaffle的感受，阿喬直言一開始對此鞋印象一般，認為它過於前衞和科幻，但透過日以繼夜的人手舊化，添加了歲月痕跡，卻不知不覺地愛上了：「無論是一件物事、一幢建築物，還是一個社區也好，都是有新必有舊，我們既不能一味覺得新不如舊，亦不應盲目地捨棄舊物，反而學懂去欣賞它們，細味新舊並融的美感，才是最可貴的。」

雖然以質感師工作為主，但長遠亦有興趣參與更多舊化球鞋的項目。（攝影：歐嘉樂）

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香港過往欠缺古着或古物保育文化，人們不太懂得細味舊物美好的氛圍，然而時代不同了，愈來愈多年輕人開始樂在其中，並一同加入這個圈子，一同保存和宣揚：「看看現在的深水埗便是好例子，無論是新潮藝廊、咖啡廳抑或古着店，均能夠植根這個老城區找到自己的天地，發光發亮。」阿喬如是說。