日本熱海溫泉酒店「疫」境自強　復古Tee、奈良膠拖鞋進軍潮流界

【日本設計】作為哈日族，自疫情封關後叫人最傷感消息，一定是聽到很多當地各式各樣的老字號，因為經濟不景氣問題而無奈結業的新聞吧……然而人本就是要活在當下，眼見短時間內開關無望，日本商戶當然要各出奇謀，想方法自救。



靜岡縣的熱海溫泉新赤尾酒店。(Atami Onsen Hotel New Akao)

酒店頂蓋上寫上酒店日文名稱的「ホテルニューアカオ」霓虹燈牌。（Atami Onsen Hotel New Akao）

例如位於靜岡縣的熱海溫泉新赤尾酒店（Atami Onsen Hotel New Akao），他們的自救方案很值得一眾生意人借鏡。這間誕生於昭和48年（1973年）的老字號，樓高20層，客房共250間，位處錦浦海岸東北部，從懸崖到大海，景觀面向太平洋，何其壯觀。再加上鄰近蘇我森林自然公園，獨特地理優勢，使到這酒店一直在各國旅客遊日浸溫泉的超熱門勝地。酒店頂蓋上寫上酒店日文名稱「ホテルニューアカオ」的霓虹燈牌，更加遊客必到的打卡熱點。

可惜受疫情所累，整個日本的旅遊業大受打擊，新赤尾酒店當然不能獨善其身，以往招待全球各地客人，現在僅餘日本國內旅客，加上當地近年經濟持續不景氣，讓整個熱海溫泉區處於風雨飄搖的時局之中。

クラシックロゴ Tシャツ¥4,180，甚有復古風味。（Atami Onsen Hotel New Akao）

然而所謂窮則變，變則通。路從來都是靠人自己行出來，面對傳統的觀光模式做不來，熱海溫泉新赤尾酒店藝高人膽大，打開自己的時裝潮流市場，利用自家招牌Logo霓虹燈作標記，製作出一系列人氣潮物，更開設自家網店，實行將產品賣往全世界。

今次新赤尾酒店的自家產品極之多元化，最熱賣的單品，首推白底紅字日文「ホテルニューアカオ」字樣Tee，盛惠¥4,180，極之容易配襯，也甚有Supreme招牌Box Tee的風味，難怪大受日本潮人歡迎。

奈良膠拖 ¥2,035（Atami Onsen Hotel New Akao）

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想走得再前衞一點，新赤尾酒店亦推出了稱為「Bensanベンサン」的日本製膠拖鞋，由奈良縣五瀨市當地職人製造，除舒適、防滑又除臭之外，這類奈良膠拖近年也成功打入日本潮流領域，MARUNAKA、Bench等傳統膠拖老牌，都積極與CANNABIS、seveskig、MIYAGIHIDETAKA等時裝單位推出聯乘項目。未來新赤尾酒店會否再下一城，邀請裏原宿品牌合作生產別注，也並非沒有可能呢。