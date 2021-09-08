New Balance聯乘Levi's 990登場　盤點百年牛仔品牌經典波鞋別注

【New Balance聯乘】身為牛仔褲業界龍頭，Levi's多年來一直與流行文化息息相關，於這個聯乘大過天的街頭世代，也成功策動很多風起雲湧的聯乘別注單品，而明天（9月9日）即將有大事發生。



Levi's × New Balance 990v3，定價為HKD$2,199。（Levi's）

說的是Levi's與New Balance的合作項目：以NB最引以為傲的990型號第三代V3作基調，推出靛藍色M990LV3及灰色M990LI3兩對別注球鞋，留意靛藍和灰色分別是Levi's和NB的代表色系，今次甚為講究地把歷史淵源注入其中，認真程度定必讓忠實支持者一見傾心。

靛藍色M990LV3代表Levi's的主用色。（Levi's）

灰色則是New Balance常見配色主調。（Levi's）

作為美國兩大標誌性品牌，Levi's × New Balance 990v3堅持Made In USA，交由美國職人製造，Levi's於鞋面上所選用的牛仔布，亦非一般貨式，乃是其專利Shrink-to-Fit™牛仔布；至於麂皮同樣出師有名，只因其靈感正正來自Levi's牛仔褲背面那塊呈毛絨質感的皮牌；再結合為今次合作而特別打造的白旗商標，既打破慣有紅旗子傳統，亦盡顯創新與傳統並存之設計信念。

至於購買資訊方面，雖然今次重磅聯乘大作不用抽籤，但查實要順利買到也絕不容易。首先Levi's × New Balance 990v3 9月9日（星期四）會正式於Levi's新港中心專門店開售，不過首天只接受LEVI'S® LOOP™ DENIM EXPERT牛仔達人級別的會員率先購買，即是過去單次消費淨值滿HKD1,500或一年內累積消費滿HKD3,000才能入會，一般消費者要等到翌日（9月10日）才可購買，更要先到先得排隊購買，換言之屆時還剩餘多少貨量沒有人知，卻肯定「爭崩頭」才買得到，祝大家好運。



按圖重溫Levi's過往別注球鞋：

過去Levi's × New Balance聯手打造的992別注。（Levi's）

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Levi's近年來一直致力擁抱球鞋文化，除今次990v3外，這個百年牛仔品牌過去亦多次與New Balance聯手，先後打造M1300CL、992、327、999及576等鞋款，大獲好評。品牌亦與美國另一運動巨頭Nike亦老友鬼鬼，共同製作過Air Jordan、Air Max 90、Air Force 1等別注球鞋，可見牛仔布的可塑性，遠不止於牛仔褲之上。