NIGO KENZO效應｜裏原宿盛世　UNDERCOVER高橋盾隨時接掌這大牌？

近年世界最大奢侈品財團LVMH積極招兵買馬，力求盡收天下兵器，昨日（9月15日）出奇不意宣布邀請NIGO加盟，成旗下品牌KENZO藝術總監，未來會否有更多東洋設計師空降LVMH各大品牌出任要職？

在這個街頭和裏原宿時裝風風火火的時代裡，其實大有可能，而呼聲最高者，正正是NIGO好兄弟，UNDERCOVER設計師高橋盾。



有相你睇，老友鬼鬼。（Louis Vuitton）

近年LVMH對日本流行文化大人物情有獨情，已屬不爭的事實。除了NIGO × LOUIS VUITTON的「LV²」系列外，LVMH為旗下各品牌策動過的東洋勢力合作項目，還有藤原浩fragment design × LOUIS VUITTON、PORTER × FENDI、DIOR找來空山基及sacai合作出別注，甚至由AMBUSH設計師Yoon Ahn，擔任Dior男裝珠寶總監，到今次直接找來一個日本人去全面統領KENZO，均引證LVMH大老闆Bernard Arnault對東洋時裝設計師的信任，以及對亞洲市場之無比看重。

Valentino × UNDERCOVER系列。（Valentino）

+ 1

所以按着如此趨勢，LVMH很有可能會持續提升日本設計師於集團內的比重，當中尤以高橋盾的機率最大。一來他本身比NIGO更有營運High Fashion品牌的經驗，其個人品牌UNDERCOVER早在2000年代初，在川久保玲的提拔下而成功登陸巴黎時裝周；也不缺與歐美傳統大牌合作的經驗，你NIGO有LV²、adidas的合作，高橋盾則曾聯乘Valentino推出成衣，與Nike聯手的Gyakusou系列更加是長做長有，實力毋庸置疑。

高橋盾和NIGO一樣與LOUIS VUITTON男裝總監Virgil Abloh相知相交。（OFF-WHITE）

名聲方面，高橋盾和NIGO一樣地位超然，二人同跟LOUIS VUITTON男裝總監Virgil Abloh相知相交，更曾被DIOR男裝總監Kim Jones於《System Magazine》的訪談中，奉為最敬重的人。要知道在這個講求聯乘合作的世代，識人總比識設計好，要拉攏其他大牌大人物與你合作，少一點江湖地位都難以成事，貴為日本中生代中名氣最強的國際時裝設計師的高橋盾，在召號力方面絕對沒問題了吧。

高橋盾接掌GIVENCHY絕非天方夜譚。

那麼問題來了，若果LVMH當真邀請高橋盾加盟，那應該安插他去哪個品牌最好？初步看來GIVENCHY可能性較大，一來GIVENCHY自Riccardo Tisci的風光盛世後，其黑暗歌德色彩意味便一直深入民心，而剛好UNDERCOVER的時裝世界正是一直滿載神秘主義和陰暗色彩，試想像將電影《A Clockwork Orange》或紐約New Wave樂隊Television專集《Marquee Moon》的美學元素注入GIVENCHY之中，的確是很有趣的事。

只可說GIVENCHY主帥Matthew Williams可以做得更好。（LVMH）

鎖頭雖美，卻沒有大賣全球。（GIVENCHY）

二來GIVENCHY自Matthew Williams入主後反應不似預期，也是令高橋盾有機會走馬上任的原因。雖然已被前任Clare Waight Keller來得較好，但挾住1017 ALYX 9SM強勢空降這個法國殿堂品牌，世人本來預期Matthew Williams能夠做得更多，但目前品牌的外觀輪廓仍然欠缺鮮明，引起轟動聯乘項目又尚未出現，視之為新時代標記產物的鎖頭PADLOCK，在市場上也沒有掀起搶購熱潮，眼見Virgil Abloh、Maria Grazia、Hedi Slimane及Kim Jones混得風生水起，Matthew Williams無疑相對滯後，如果情況長遠沒有改變，也難保LVMH會考慮另覓人遲，屆時經驗老到的高橋盾，或許就是真命天子了。