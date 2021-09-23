UNDERCOVER聯乘MEDICOM枱燈　招牌漢堡、熊仔外　熱狗人又是誰？

【UNDERCOVER聯乘】問到近年潮流世界其中一個最重要的詞彙，「燈」這個發音定必榜上有名，從英語角度來說，Nike「Dunk」無疑是這兩年間最受人追捧的球鞋，去旺角、尖沙咀和銅鑼灣撞鞋機率絕對最高。至於中文字的「燈」同樣厲害，事關枱燈一直是UNDERCOVER主理人高橋盾致力開發的產品——品牌再度與MEDICOM TOY合作，推出三大神燈。



將於9月25日上架的UNDERCOVER × MEDICOM TOY枱燈系列，共有3款設計：分別是漢堡HAMBURGER LAMP、熊仔BEAR FLOOR LAMP及熱狗人Helmut Hot Dog Man Lamp。前兩者漢堡及熊仔燈過去曾經推出過相同的版本，亦已在二手市場被炒至飛天，因此今次哪怕是再度復刻，也定必被搶購一空。

三枚枱燈售價分別為左至右的¥55,000、¥19,800、¥52,800。（undercover）

上年UNDERCOVER那個可愛的蘑菇燈Mr. Buttons Lamp，便是Will Sweeney的傑作。（undercover）

至於全新推出的熱狗人Helmut Hot Dog Man Lamp，則屬三方互聯款式，由Will Sweeney所設計，這位擅長將二維元素結合三維物事作畫的英國插畫師，上年曾與高橋盾合作，那個可愛的蘑菇燈Mr. Buttons Lamp，正正是出自他的手筆，實力毋庸置疑。不過，要買到今次這三戔枱橙也不容易，事關大家要登入UNDERCOVER網店先進例抽籤登記，再於9月25日進行抽籤開賣，這當真是一個甚麼都要抽籤的時代……



重溫UNDERCOVER過往枱燈設計：

蘋果GILAPPLE LIGHT應該是UNDERCOVER最經典之作。（undercover）

提到UNDERCOVER歷年來的燈具創作，蘋果GILAPPLE LIGHT應該是經典中的經典，由起初高橋盾自家UNDERCOVER作品，再到與MEDICOM TOY聯手合作規模漸大，後來更和Supreme開發別注版，都體現出這蘋果於UNDERCOVER宇宙內的崇高地位。

UNDERCOVER為慶祝JUSTIN DAVIS20周年慶典推出的別注戒指。（undercover）

UNDERCOVER為慶祝JUSTIN DAVIS20周年慶典推出的別注戒指。（undercover）

近年GILAPPLE LIGHT更突破框框，打破它只是燈具的形式，被高橋盾當作服飾設計靈感，製作出一連串T-shirt及最新登場的UNDERCOVER × JUSTIN DAVIS銀器戒指，以慶祝JUSTIN DAVIS誕生20周年慶典，成功在銀器界別引來高度迴響，值得關注。