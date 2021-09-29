本地品牌Toson,施展港式幽默　水抱充氣鈕植入法式帽子啟發玩味風

近年香港本地流行文化工業遍地開花，不止是歌影視紅星，就連一眾本地選物店及品牌同樣備受追捧，好些品牌暫沒有自家實體專門店，但大家仍然願意透過IG連繫其網店，主動購物支持，這不單是市民的覺醒及意識形態的轉變，更重要是這些本土單位實在出色，只要你們願意正視，一定會發現其光芒。



Toson, 以「design to son」作為設計理念，因此每件產品童心未泯，充滿玩味精神。（Toson,）

好像今次介紹的Toson, Apparel，乍看來名不經傳，IG追隨人數亦不多，只有922位粉絲，堪稱禾稈冚珍珠。最近他們推出的Inflatable系列，表面上不過是簡約的Tee、Miki Hat和襪子而已，不過細心觀察，卻大有驚喜。

Inflatable Miki Cap in Black HK$368。（Toson,）

每款作品的表層附有一個Inflatable充氣按鈕，即游水時水抱上常見的那一枚。（Toson,）

Inflatable Socks 2 Pack $188。（Toson,）

+ 8

事關每款作品的表層，皆附有一個Inflatable充氣按鈕（即是游水時水抱上常見的那枚），將它縫紉在Miki Hat的正前方、T-shirt肩膞線邊緣，甚至是各式各樣的成人及童裝襪子也有着相應設計，定價只不過是$188至$368之間，性價比不俗，幽默感滿載之餘，更能支持本土設計品牌，一舉數得，實在扺玩。

Viktor & Rolf經典牀枕晚裝設計。（Viktor & Rolf）

Maison Margiela枕頭長靴。（Maison Margiela）

設計靈感源自生活，時裝之道亦然，好像Toson,這種將水抱充氣按鈕等日常物品融入設計之中，在頂尖時裝界別同樣比比皆是。以枕頭為例，強如Viktor & Rolf及Maison Margiela均先後從中獲取靈感，製作出Couture晚裝及枕頭長靴的奇趣作品，異想天開。

Jil Sander牛皮紙早餐袋。（Jil Sander）

至於西方人常用到的早餐紙袋，當年亦曾被Raf Simons統領的Jil Sander創製過高級牛皮紙版本，簡單直觀地將毫不起眼之物打造成風靡世界的名物，完全沒有畫蛇添足，Less is More就是這道理。