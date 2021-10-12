魷魚遊戲｜厭世「姜曉」是韓國超模　回顧鄭好娟天橋上100個造型

【魷魚遊戲/ 鄭好娟】Netfilx韓劇《魷魚遊戲》強勢持續，帶動戲中演員Fans數量激增，飾演脫北者姜曉的鄭好娟是受惠者，她的個人IG粉絲數目短時間同大幅飆升到1,884萬，成為韓國女演員第一位，早前更成為Louis Vuitton全球品牌大使，風頭一時無倆。

在未成為演員前，鄭好娟已是頂尖模特兒，原來她在過去數年足跡遍布不同時裝周，參與過的時裝騷數之不盡，由高端的Louis Vuitton、CHANEL到潮流的Y-3、Acne Studios，可塑性甚高。



因《魷魚遊戲》全球大熱，令鄭好娟成為Louis Vuitton全球品牌大使。（Louis Vuitton）

參加《挑戰！韓國超模》（韓國版《Next Top Model》）第四季贏得第二名出道的鄭好娟，憑獨特個性相貌，而得到不同品牌青睞，最先登上首爾時裝周，然後再成為米蘭、巴黎、紐約、倫敦四大時裝周的常客，《VOGUE》、《Nylon》、《ELLE》等時裝潮流雜誌，也常見其影蹤，難怪2018年時她得到世界模特網models.com選為全球排名前五十的超模之一。

因為《魷魚遊戲》令鄭好娟人氣急升，令到她的魅力由時裝界擴展到演藝界，正如Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière所說：「我瞬間就被她的才華和個性給吸引了。」從鄭好娟過往她在天橋上的美態，可見她的吸引力早在模特兒階段建立起來，現在一起回顧她天橋上最型最時尚的一刻。

鄭好娟是時裝潮流雜誌封面的常客（VOGUE KOREA）

按圖重溫鄭好娟在各大時裝周天橋上的造型：