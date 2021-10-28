UNIQLO +J秋冬新品登場　Jil Sander將素色簡約設計發揮到極緻

UNIQLO自從將+J系列定為季度常規產品後，每次甫上架即引起搶購潮，跟另一高級時裝品牌Lemaire主帥Christophe Lemaire操刀的UNIQLO U系列分庭抗禮，成功為UNIQLO建構出兩大「平民價錢、高級設計」聯乘。

日前，+J公布今年秋冬新設計，Jil Sander再一次將簡約玩到出神入化，大家又要鎖定目標，待11月出手。



Jil Sander主理的+J成UNIQLO熱賣系列之一，幾乎每次上架都引起排隊搶購潮。（UNIQLO）

Jil Sander品牌現時在時尚圈大紅，那極簡風味的設計和話題性的聯乘，叫好又叫座，現品牌夫妻檔主腦Luke & Lucie Meier，某程度上是將創辦品牌的設計師Jil Sander設計精髓融合高級街頭元素，從而取得大成功；至於設計師Jil Sander本人，也在跟UNIQLO合作的+J系列中，重塑出她獨有的風味。

+J男裝不論On/ Off也可襯出型格味道（UNIQLO）

+J秋冬男裝Lookbook造型：

+ 10

雖然+J沒有搶眼誇張的吸睛設計，但Jil Sander卻從細節著眼，正所謂「Small Details Make A Big Difference」，她以簡單色調，配上利落線條和精巧細節，令這系列衣服可以任意配搭也不會令人覺得重複沉悶，要知道百搭是Basic Wear的優點，也是缺點，+J正好向大眾展現出Basic Wear優質的那個面向。

一件羽絨背心，盡顯JIl Sander功架。（UNIQLO）

+J秋冬女裝Lookbook造型：

+ 7

+J的秋冬新品中，依舊用上黑白藍灰紅等基本顏色，不論是男或女裝，羽絨、Pea Coat、MA-1、Cardigan等都是秋冬常見的設計，不過Jil Sander在剪裁上大花心思，巧妙地將手袖變闊、衫身改短，或是換上有光澤感的面料，即時換來截然不同的時尚面貌，像女裝羽絨背心這普通又略顯累贅的單品，Jil Sander刻意高身企領配合採用喇叭形廓形下襬，這上下不協調營造出的Volume甚有高級時裝的氣味，Jil Sander的功力就是在此，相信這新系列完會引起另一場排隊搶購潮。女裝 5大Best Buy：

按圖重溫+J上季設計：