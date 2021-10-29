WTAPS東京專門店起死回生　為何購買難度卻比以前GIP Store更大？

受疫情所累，今年初日本的經濟可謂千瘡百孔，東京奧運差點搞不成，新店老舖結業連連，苦不堪言。

不過隨着當地疫情大幅降溫，市面亦終於回復朝氣起來，最新消息，就連一度瘋傳將永久消失的WTAPS專門店，近日也宣告正式回歸。



WTAPS新店WTAPS® (W_Lab)。（WTAPS）

舊店GIP-STORE。（WTAPS）

不過，介紹WTAPS新店之前，反而想先回憶一下品牌主理人西山徹，這一年間實在過得艱難。

早在上年開始，作為WTAPS開國功臣兼品牌專門店GIP-STORE店長大塚恭平，便因為與西山徹意見不合，帶同一眾資深店員離開店舖，使本來已受疫情所累的GIP-STORE進一步泥足深陷，終在上年12月20日正式結業，澀谷一代名店如此落幕，令人唏噓。

西山徹過去一年當真是風雨飄搖。（Riei Nakagawara）

DESCENDANT目黑店。（raregem）

更甚的是今個夏天。西山徹自己出錢營運的自家品牌DESCENDANT（WTAPS的幕後金主和持有人其實是NEIGHBORHOOD的瀧澤伸介），其東京目黒區青葉台專門店亦同樣終止營運，令人覺得西山徹已無心經營實體時裝店，專心做網店電商。

WTAPS® (W_Lab)座落南青山青山通附近。（_gordonshumway_）

幸好一切純屬流言，WTAPS全新專門店日前便於東京港區青山通附近開幕。留意今次名店不再稱GIP-STORE，而是改名為WTAPS® (W_Lab)，有Laboratory之含意，故店舖裝潢一改過往濃厚軍事風設計，變得追求建築美學的可實驗空間，滿載當代極簡主義理念。

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雖然日本人以禮貌見稱，但以往曾到訪GIP-STORE的人都會知道，WTAPS專門店店員向來高傲，既「嘴藐藐」又常常留難顧客不在講，舖面稍為熱賣的單品，哪怕倉內仍然有不少存貨，卻往往對客人說已Sold Out售罄，不再售賣，像完全唔憂做似的，與原宿的Goro's和Supreme並稱三大「難搞」神店，可望而不可及。

到訪WTAPS® (W_Lab)竟然要到官網先行登記預約，甚巴閉。（WTAPS）

還要填寫個人資料。（WTAPS）

所以今次WTAPS® (W_Lab)回歸，留難客人可謂在所難免，但今次情況更甚，過往是客人走入店中才留難你，今次則是連店都不讓你隨意走入。事關WTAPS® (W_Lab)事先講明謝絕Walk-in客，只接受網上提前預約，而預約方法需要登入WTAPS官網，先填寫好個人資料，登記成為會員，再預約計劃逛店的日期和時間，屆時便可以於指定日期、時間內到店購物，架子當真大得很，但也沒有法子，誰叫人家是WTAPS呢？