Bottega Veneta Daniel Lee辭任創作總監　事出突然還是另有佈局

正當香港人熟睡之際，外國時裝界卻爆發出驚天大新聞：Bottega Veneta創作總監Daniel Lee，突然宣告辭職了。



Daniel Lee宣告辭任Bottega Veneta創作總監。（Bottega Veneta）

一個品牌成功與否，創作總監每每至關重要，對於KERING集團更是如此。想當年Frida Giannini將GUCCI弄得停滯不前，是Alessandro Michele有如救命主一樣改寫氣運；Alexander Wang二年多BALENCIAGA之旅碌碌無為；是Demna Gvasalia把它起死回生；到Tomas Maier帶領Bottega Veneta先成功，卻逐漸無以為繼之際，則是Daniel Lee挺身而出，令品牌避免青黃不接，繼續發光發亮。

Daniel Lee領軍的Bottega Veneta近年大熱大勇，成績有目共睹。（The Fashion Awards）

認識Daniel Lee二三事：

+ 3

的確，在2018年宣布由Daniel Lee接捧Bottega Veneta時，大部份人都對這位當時只有32歲的英國人認識不多，只知道他Central Saint Martins畢業，再師從Phoebe Philo多年而已。

Bottega Veneta F/W 2021 'Salon 02' Collection。（Bottega Veneta）

+ 12

然而Daniel甫一發表作品，立即掀起哄動。懶洋洋的Normcore主義，既簡約又筆直硬約的中性剪裁，再結合畫龍點睛的知性女人味，不就是過往Phoebe Philo於CELINE那10年間的Ugly Chic拿手好戲了吧？而恰巧2018年Phoebe也離開了CELINE，並由風格截然不同的Hedi Slimane接任，這一叫很多Fans錯愕之舉，也讓更多忠實CELINE Fans順理成章轉投Bottega Veneta陣營，令人短短一年間就將Tomas Maier忘記得一乾二淨，Daniel Lee也成功在19年拿下British Fashion Awards四項大獎，衣錦榮歸。

Cassette Bag是品牌近年IT Bag。（antonioli）

Puddle Boots搞怪程度完全不下於BALENCIAGA與Crocs合作的奇怪膠拖，衝擊時裝人傳統審美概念。（Bottega Veneta）

Puddle Slippers。（Bottega Veneta）

而要簡單地概括Daniel Lee的美學風格，其實就是他比Phoebe Philo每每來得更激進，更「Ugly」。Phoebe不過將衣服弄得臃長和不修邊幅一些，Daniel卻一口氣將Boxy、Bulky理念發揮得極緻，毅然將品牌招牌工藝Intrecciato織皮工藝無限放大，製作出猶如積木方塊的模樣，成就出Cassette Bag，或將包袋輪廓糢糊化，塑造出大大嚿的雪朵包The Pouch，早已讓人拍案叫絕。但Daniel Lee隨後更進一步開拓出「超級硬膠鞋」Puddle Boots和Puddle Slippers，搞怪程度完全不下於BALENCIAGA與Crocs合作的奇怪膠拖，衝擊時裝人傳統審美概念。

品牌的分手聲明。（Bottega Veneta）

遺憾正當一切順風順水，世人都認定BV與Daniel會長做長有之際，這位李先生卻突然宣告辭任品牌創作總監。縱然原因不明，但觀乎KERING大老闆François-Henri Pinault、品牌CEO Leo Rongone及Daniel Lee自己在官方離任聲明中的感觸語句，看來今次他是鐵定離開Bottega Veneta，並不是如「對家」的Kim Jones一樣，由Louis Vuitton遷移Dior般左手交右手而已。因此為什麼在如日中天之際，突然急流勇退，現在並無進一步消息，唯有靜觀其變密切關注，但總之實在可惜。