Nike Dunk熱賣Panda重新上架　另一超好襯Aged Navy可能更搶手？

【Nike Dunk】若問2021年哪對球鞋最受歡迎？亳無疑問是Nike Dunk黑白色Panda，事關過去一年無論在旺角、銅鑼灣還是屯門、沙田，全是「撞鞋率」最高之球鞋，大有可能成為新一代年青人的綠白色Stan Smith，基本上人人都有一對，男女通殺。



問2021年哪對球鞋最受歡迎？亳無疑問是Nike Dunk黑白色Panda。（Nike）

與2002年爆起的Nike Dunk熱潮不同，當年以「肥仔鞋舌」滑板鞋Dunk SB作主導，再結合聯乘合作攻勢，相對新潮，而今回2020年爆發的Dunk潮則偏向復古風，以1985年「BE TRUE TO YOUR SCHOOL」系列為依歸，Old School風行先，厚鞋舌、肥鞋帶、Zoom Air及誇張視覺效果不再成為重點元素，相反簡約和易配襯才是重點，這是兩代Dunk熱潮的明顯分別。

1985年「BE TRUE TO YOUR SCHOOL」系列。（Nike）

如是者，按照這種美學意識，黑 × 白色的Panda Dunk便順理成章大受歡迎，雖然此配色並非如Michigan、Kentucky、Syracuse般擁有元祖地位，但由於當真太易配襯，因此順利超越前作，成為普及度最高的球鞋，連Nike也始料不及。

或許當真是太受追捧、銷量太好之故，近日有消息指Nike將會打破一般Dunk鞋款慣例，於短時間內重新官方推出發售（1月14日歐洲），須知道近年Dunk的存在意義一直是針對潮流市場而生，基本上所有鞋款都以限量方式抽籤售賣，售完即止，要麼就此永久停止生產同一鞋款，要麼便仿如Michigan、Kentucky一樣，要時隔多年才重新復刻。好像Panda這種2021年3月才推出，今年1月便再度大規模發售的情況，對於Dunk來說實在罕見，足以證明這對Panda人氣程度。未來它會仿如純白Air Force 1 Low一樣長賣長有，也的確甚有可能。

隨時是2022年新鞋王Aged Navy Dunk Low。（sneakernews）

不過Panda Dunk的王者地位，在2022年將會遇到重大挑戰，就是上圖Aged Navy Dunk Low，深藍 × 白色的易襯度不下於黑 × 白色，更重要是鞋中底位大玩舊化泛黃效果，明走Vintage風路線，完全食中當時得令的Old School舊化潮流，不過推出日期有待確定。