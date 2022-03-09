鄉村風室內設計5大要素：柔和奶油色作主調　傢私以原木碎花為主

撰文：Bella儂儂
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冷冷的天氣儂編會想要是家裡有個壁爐就好了（雖然永遠不會有那樣冷），想要壁爐是要和秋冬的浪漫生活聯繫在一起，一棟大房子、搖椅、毛茸茸的地毯，外面是秋色的田園風光。

一個空間無限種可能，這樣的居家風格，可以不只是幻想，讓儂編和你分享 5 個「鄉村風」布置小技巧，善用鄉村元素讓家裡溫暖起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 先掌握「鄉村精神」

「鄉村風格」是源自歐美鄉村的生活方式，可再區分為美式、英式、法式與地中海式等。舒適溫馨的氛圍是鄉村風格的精神，清新自然，懷舊但不落於陳舊。鄉村風格講求實用性與生活性，因此客廳、廚房會是陳設的重點，這些地方是家人們最常聚在一起的地方；在鄉村，它看起來也不應該太華麗、貴重或時尚。儘管「西方的鄉村生活」離我們有一些遙遠，但多觀賞一些戲劇或電影，能幫助你想像並搭建這些元素。

2. 木材、大量的木材

木質絕對是鄉村風格最重要的元素，給人溫潤質樸的感覺，包括實木或仿木地板、櫃子、桌椅或其他裝飾。你能從古董家具行找到這些家具，摩擦、凹痕不必介意，反倒還有點重要，這些時光走過的痕跡都能使空間蒙上一種歷史感，更有生活的溫度。挑選時記得尋找那些經典、有 20 世紀歐美風格的單品──這裡的「鄉村」畢竟非本地的鄉村，在尋找家具時可能要多費一點心思。

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3. 選擇自然、舒適的色調

鄉村風格並沒有一定標準的顏色，但總的來說它是溫暖的、自然的、舒適的。中性色與暖色系能為空間立下基礎，例如奶油色、鼠尾草綠、柔和的黃、橘、紅色等；能局部使用深藍綠、湖水藍等去做跳色。選擇符合上述感覺、看久了也不會膩的顏色，那些看起來很摩登時尚或會退流行的顏色盡量別用。燈光也會影響空間的色調，建議以暖色光（2700K-3000K）為佳，多利用立燈、崁燈、小裝飾燈作多層次的照明。

4. 加入經典花卉紋理

木質之外，加入適當的紋理能讓風格更有深度，「花卉」是鄉村風最經典的圖案，能運用在窗簾、沙發、掛布、櫥櫃等，或是在局部如廚房使用花卉圖案的磁磚，但注意適量就好，不要頻繁也不要太新穎有高級感，你能先從一些鄉村風格的花卉沙發枕開始。還能運用的紋理很多，亞麻布、羊毛、地毯、皮革有柔軟溫暖的感覺，也能加入金屬或石材作點綴，不同材質的金屬物件則會為鄉村風格注入一點現代感、堅硬的線條，或是更復古的手工感。

5. 越多越好！

與一些人崇尚的「極簡」不同，鄉村風不太極簡，通常被認為裝飾越多越好。什麼樣的東西會很有鄉村感呢？有「手工感」最好，如竹編籃子、雕刻木碗、手燒陶器、粗獷的金屬燭台或鍋具等，看看那空下來的空間，別吝於展示自己從跳蚤市場搜刮來的收藏品！

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