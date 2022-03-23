Reebok聯乘殿堂級設計師夫婦Eames　經典Club C鞋款添Bauhaus風味

球鞋聯乘藝術家早已司空見慣，由梵高、Andy Warhol到Keith Haring、Jean Michel Basquiat，以至空山基、KAWS等，不同年代、不同風格的藝術家，都可以跟Nike、adidas、Vans、Mizuno等品牌扯上關係。

那設計師又如何？Reebok跟Eames作出了完美示範。



Nike和adidas先後帶來不少超重磅聯乘，相對起來Reebok顯得較低調，但這並不代表品牌不看重別注項目，反之甚多元化，高端時裝MAISON MARGIELA、街頭風格Palace、AWAKE NY和Black Eyes Patch、電影《捉鬼敢死隊》與《侏羅紀公園》、音樂人Cardi B、通訊應用程式Kakao Talk，甚至跨品牌Prince，的確百花齊放。

Reebok為Eames工作室員工製作鞋款（Reebok）

至於Reebok跟殿堂級設計師Eames工作室的聯乘，已經來到第二回。兩個單位未正式合作前，Reebok最初為Eames工作室員盂製作特定鞋款，以Club C作基調，設計則向Eames經典洛杉磯房屋項目Case Study House No. 8作致敬，鞋側的Reebok字樣換上彩色Eames，有點90年代Apple員工球鞋影子。去年10月第一次正式聯乘「Monotone Pack」，源用Club C鞋款配上黑白兩色登場，大玩低調。

「Dot Pattern」用上Eames夫婦最愛的紡織印花圖案（Reebok）

「Dot Pattern」是Eames夫婦最愛的紡織印花圖案（Eames Office）

最新的「Dot Pattern & Composition Pack」，來到極簡與繽紛的兩極世界。極簡「Dot Pattern」是Eames夫婦最愛的紡織印花圖案，以點與線來表達Eames 設計的相互聯繫。至於繽紛「Composition」，是以Ray Eames於1939年創作的同名畫作《Composition》作藍本，受德國畫家Hans Hoffman影響的作品，鞋側部份Eames字樣換上Ray Eames簽名。

「Composition」是以Ray Eames於1939年創作的同名畫作設計（Reebok）

《Composition》是Ray Eames於1939年創作畫作（Eames Office）

設計夫妻檔Eames由Charles Eames和Ray Eames所組成，這對殿堂級設計師，經典作品數之不盡，由50年代開始創作出很多作品，更是跨越家具設計、平面設計、工業設計、建築設計等不同範疇，當中包括廣為人知的Designer Chair：Eames Plastic Chair和Eames Lounge Chair，至今仍是不少時尚人夢寐以求的夢幻單品。