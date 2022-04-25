UNIQLO聯乘Marni 5月26日登場　意式簡約時裝與花俏圖案合二為一

【UNIQLO/ Marni/ 聯乘】自Francesco Risso入主成為創意總監後，Marni本質上的改變完全是有目共睹，在原來的花俏與休閒風情之中，再注入點點當代機能主義，集各家之大成，叫人耳目一新。



Marni創意總監Francesco Risso。（GettyImages）

而差不多一個月後的5月26日，Francesco Risso又再度引爆另一單時裝重頭戲：Marni將會與UNIQLO合作，打造聯乘系列。雖然UNIQLO每年每月的聯乘合作多不勝數，但今次別注仍然別具意義。

UNIQLO × Marni 5月26日登場。（UNIQLO）

UNIQLO × Marni系列單品款式雖然不多，只有十多件，但每一樣都極盡細心。（UNIQLO）

每件作品由意大利Marni團隊設計專屬圖案或圖騰。（UNIQLO）

事關Francesco Risso本身就是這個日本服裝龍頭品牌的忠實支持者，從日常生活中的長期著用，令這意大利設計師對UNIQLO設計哲學無比尊敬，更發現UNIQLO與Marni之間的有趣異同，據他見解，傳統Marni乃是一個講求繁複藝術設計的品牌，UNIQLO則剛好相反以簡約主義為宗，然而厲害的是，這些貌似簡單的衣服，裡面原來隱藏了精密的幾何比例計算與及造工在其中，這種設計上吹毛求疵態度，可謂與Marni不謀而合，終構成今次精彩Collaboration。

藍色Floral Print Parka最為注目。（UNIQLO）

+ 4

UNIQLO × Marni系列單品款式雖然不多，只有十多件，卻全部極盡細心。每件作品都由意大利Marni團隊設計專屬圖案或圖騰，紅、綠、藍、橙等鮮豔顏色，或以格紋、條子或花卉圖案貫穿起來，美輪美奐。而剪裁方面，就秉承UNIQLO一直提倡的簡約休閒美學，整體服飾均以闊大利落剪衣為主，結合中性美學主義，縱使某些衣服官方界定為女裝，另一些則界定成男裝，但事實上好些單品彼此性別互換來穿著，亦無不分。當中尤以藍色Floral Print Parka最為注目，Full Print圖騰本已十分搶眼，再結合防水機能及斗篷式裁剪，堪稱男女老少通殺，無論穿梭山林戶外抑或是繁華都市，一律大派用場。

2012年H&M × Marni系列。（H&M）

今次Marni聯乘UNIQLO，無疑是今夏其中一個最具話題性別注系列，不過考據歷史，Marni與Fast Fashion之間的緣份其實早在10前已種下。話說2012年時候，那是一個H&M憑藉玩聯乘合作而風馳世界的年代，不論是與Karl Lagerfeld、Viktor & Rolf、Lanvin或COMME des GARÇONS合作，全部大收旺場，而接棒的Marni亦不負眾望，延續H&M聯乘氣勢，甫一推出立即完售。只是回顧當年設計，過去與現在的Marni委實有天壤之別，以前男女裝有着明顯分別，剪裁也偏向細窄，現在卻提倡中性相通，裁剪也筆直闊大起來，可見Francesco Risso的到來確實為品牌掀起巨大銳變。