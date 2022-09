Hermes｜愛馬仕5款秋冬精選手袋　變奏版Kelly、搖滾Birkin極搶眼

香港的夏季即將結束,也代表著2022已經過了一大半,在享受夏日陽光的同時,是否該開始為下半年治裝了呢?



有著頂級製包工藝的愛馬仕在年初發表的2022秋冬系列中亮相了多款令人眼睛為之一亮的新包款,包括品牌經典的Kelly包和鉑金包,以下精選出五款Hermes 2022秋冬值得關注的新包款:

1. Kelly II Sellier en désordre

這款Kelly變奏款是在原始Kelly包的基礎上解構重組,其名稱「désordre」在法文中的又著「失序」之意,與名稱呼應的外型採用雙面不對稱設計,一面延續經典Kelly的梯形結構和鎖扣設計,另一面拼接斜切的口蓋和翻蓋,呈現錯落有致的無序美感。

2. Birkin Rock

全新Birkin Rock和Haut à courroies Rock有著有著強烈的搖滾風格,其靈感取自於機車夾克,不僅包身加入了皮衣口袋的元素,馬鞍形狀輪廓更是呼應品牌歷史,另外值得一提的是其豬鼻金屬鍊以及電吉他造型的包袋掛飾小細節,盡顯搖滾風範。

3. Bolide On Wheels

Bolide作為愛馬仕迎接汽車取代馬車而創作出的一款方便放入後車廂的包款,本季Bolide為了呼應其故事背景,在底部加裝上了活動式滑板滑輪,仔細仿造汽車的擋泥板外觀,呈現輕鬆童趣的風格,如此特別的Bolide絕對是本季值得關注的焦點之一。

4. Jypsière Mini

2008年初次亮相的Jypsière,時隔十多年推出了迷你尺寸,顏色上使用了多種愛馬仕的經典色,像是大象灰、金棕色等,其小巧的尺寸搭配上寬肩帶設計,百搭實用的設計十分適合作為日常使用的包包。

5. Kelly To Go Rock

Kelly To Go作為愛馬仕的超夯包款,是櫃上一包難求的單品之一,而Hermes在本季將Kelly To Go優雅的包型配上硬朗的鉚釘肩帶,典雅的外型帶點叛逆又率性,讓原本的Kelly To Go變得十分搖滾。

