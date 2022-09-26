英女王逝世丨本地古着店向女王致敬　古布Patchwork恤衫媲美BODE

撰文：張榮熹
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英女王逝世絕對是一個時代的終結，其影響力不限於政治、經濟層面，就連流行文化圈，甚至是古着界別，都有着深遠文化意義。

LUDDITE英女王拼貼恤衫 $898。（LUDDITE）
背景則是截然不同圖樣。（LUDDITE）

本地知名古着店及服飾品牌LUDDITE，最近便以古布Patchwork再造方式，製作出幾款以英女王人像為主題的恤衫，引來高度關注。但別以為LUDDITE是見英女王逝世才推出相關致敬服飾「趁熱鬧」，事實上這批服飾，由構思到國外揀選布料，繼而縫紉車衣，早已運作了好一段時間，本就計劃好今個秋冬季推出，誰不知當真面世前夕，卻遇上女王的殞落，現在作品大家可以買到了，但人經已不在，著實叫人唏噓。

Crop Top $798。（LUDDITE）
One piece $1,080。（LUDDITE）
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所以這批可一不可再的英女王古着再造服飾，的確很具紀念價值，即使從工藝、潮流角度看，他們同樣大有看點，要知道近年時裝世界不但流行Vintage Remade概念，將花哩花碌歷史舊布拼湊成恤衫，更是箇中最盛行之設計技法。

BODE Patchwork恤衫。（BODE）

不單止我們本地單位LUDDITE，就連美國代表BODE、英國新人王S.S. DALEY（《一物》早前曾作介紹）、以及日本小眾品牌MIYAGIHIDETAKA等，全是好此道的優質品牌，而且定價絕不便宜，平均售價要數千港元，反之今之LUDDITE卻經濟實惠許多，由Crop Shirt到One Piece版本，只不過由$798至$1,080港元，除英女王人像外，亦有其他以花草、動物或舊廣告為主案圖案的款式，每件都是獨一無二，稀有度特高，售完即止。


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