賣給大人的吧？NIKE聯承日本小學生書包　全日本製索價5千極搶手

日本小學生的書包（ Randoseru ）向來定價不斐，不僅有著特定的輪廓，使用全真皮材質，由職人手工製作，而此番運動品牌 Nike 便以日本小學生書包為題，推出了「Randoseru」包款，同樣以超高規格打造，搶佔日本小學生族群。



NIKE 推出「日本小學生書包」，要價逾5千還是日本製！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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此番 Nike 推出的 「Randoseru」包款，有著日本小學生定番的書包外型，使用硬挺的合成皮革打造，配上撞色的車線及顯眼的五金，而正面直接給上一個顯眼的 Swoosh Logo ，將傳統與創新揉合；在功能配置上也不容馬虎，除了備有超大容量之外，各種細節也是為小學生而設置，像是多夾層的設計，供放不同書籍和紙張，就連簡易的課表也附上，整體全日本製造，堪稱日本小學生的夢幻逸品。

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Nike 推出的 「Randoseru」包款已在日本 Nike 官網開賣，共有三色選擇，售價為 ¥88,000 日圓（約港幣 $5,180），如此及具特色的背包，有興趣的朋友千萬別錯過了。

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