G-SHOCK聯山本耀司Y's出全黑手錶　黑色不鏽鋼霧面拉絲錶殼極高質

Casio（卡西歐）G-SHOCK和日本知名設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）主理的服飾品牌Y's合作打造聯名錶。



雙方以方形金屬錶殼的GM-S5600為基礎，延伸出新款GM-S5600YS-1，透過手錶獨特的設計，詮釋出來自Y's單品般的潮流時尚風格。

G-SHOCK x Y's 聯名新款GM-S5600YS-1手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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GM-S5600YS-1外觀以全黑設計為主，這讓手錶既保有G-SHOCK手錶的基因，也很符合時尚人士喜歡的口味。手錶的不鏽鋼錶殼經過黑色IP處理，並經過霧面打磨或拉絲處理，塑造出更優渥的質感，讓手錶的黑不只是單色調如此簡單，還多了豐富的層次可以細細品味，G-SHOCK替手錶配置黑色霧面樹脂錶帶，日常佩戴的實用機能不在話下。

值得一提的是，Y's和G-SHOCK還會另外附上一條能能保護面盤的布質錶帶，佩戴者可以自由選擇要採用樹脂錶帶或布質錶帶。當使用布質錶帶時，佩戴者只要將上層錶帶往後拉到錶扣處折疊，並可用魔鬼氈固定並完整展示出面盤，不會妨礙到閱讀時間的作用。

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至於身為聯名款的優勢，便在於手錶會有許多來自聯名品牌的專屬細節，如GM-S5600YS-1的布質錶帶設計就有點向Y's品牌服飾上的標籤致敬的意味，且手錶面盤12點方向與錶背底蓋也都刻印上Y’s的品牌Logo，讓全黑風格的手錶多了點時尚個性，而且就連手錶的包裝也很有潮物的感覺，全黑的外盒和內部的圓柱型錶盒都會印上Y’s Logo，且會再附上一個黑色束口袋，錶主用來收納自己的隨身物品也相當適合，還能順便展現自己的時尚態度。

GM-S5600YS-1具備耐衝擊結構、防水性能達200米，加上諸多功能如萬年曆、計時碼錶、鬧鈴與背光照明等，這些都是G-SHOCK手錶令人感到熟悉的標準配置，日常佩戴綽綽有餘。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK與山本耀司主理品牌Y's合作打造時尚聯名錶GM-S5600】