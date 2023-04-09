從未代皇帝溥儀前半生　認識眼鏡流傳到中華歷史故事│「講」眼鏡

【眼鏡】說到末代皇帝愛新覺羅·溥儀，除了是中國封建歷史上紫禁城的最後一位皇帝，以及與婉容文秀糾纏不清的愛情故事，還有一個最吸引人的地方就是這位皇帝好像是歷史上第一個戴眼鏡的皇帝，



我們在很多關於溥儀的照片或者其他影像資料中所看到的他都是戴著「圓轆轆」的Windsor眼鏡。而這款眼鏡日後就成為了末代皇帝溥儀的標記，深深的印在每個人的腦海中。



溥儀自傳《我的前半生》。

溥儀在自傳《我的前半生》中曾說到，在他15歲時，當時最先發現溥儀視力問題的是他的英文老師——英國人莊士敦。在一次授課的過程中，莊士敦偶然發現溥儀要看時間時，總是回身看牆上一個鑲嵌著巨大刻度盤的鐘，而不是就擺在自己身前桌子上的一個小鐘。當莊士敦就此詢問原因時，溥儀的回答是看不清桌上的小鐘。

英國人莊士敦。

莊士敦意識到溥儀的眼睛可能有問題，就向溥儀的父親醇親王載灃、小朝廷中的官員們以及溥儀的幾位中國師傅報告了這件事，希望能允許他請外國醫生來給溥儀檢查一下視力。「不料這個建議竟像把水倒進了熱油鍋，紫禁城裡簡直炸開了」，「皇上的眼珠子還能叫外國人看？皇上正當春秋鼎盛，怎麼就像老頭一樣戴上『光子』（眼鏡）？」還有人說清朝歷代皇帝都沒有戴過眼鏡，如此有違祖制等。尤其是當時在小朝廷里很有影響力的端康太妃對此更是極力反對，聲稱「皇帝戴眼鏡是萬萬不行的」。

為此，莊士敦在多次勸說無效的情況下，威脅如果到當年底仍然不許他請北京最好的眼科醫生給溥儀看病，他就辭職。莊士敦自入宮以來，給溥儀帶來了新鮮的西洋文明。在莊士敦循循善誘下，少年溥儀逐漸不滿意自身封閉的生活環境和遺老們的因循守舊，覺得自己受著很大束縛。而遺老們也覺得小皇帝越來越難以管教都是莊士敦造成的，巴不得他走。但溥儀對莊士敦卻是十分信任。最後，溥儀聲言決不接受莊士敦的辭職。醇親王載灃和內務府迫不得已，這才在瞞著端康太妃的情況下，勉強同意了莊士敦請洋醫生來給溥儀檢查視力。

溥儀與莊士敦亦師亦友。

1921年11月7日，莊士敦和北京協和醫院眼科系主任- 美國人H.J.Howard(霍華德)博士取得了聯繫。第二天，霍華德博士即和他的助手李景模博士來到紫禁城，為溥儀的眼睛進行了詳細的檢查。診斷結果是溥儀患有嚴重的進行性近視，並伴有其它的視覺缺陷，必須馬上開始配戴眼鏡予以矯正視力。

給溥儀配眼鏡者，正是當時中國第一家開展驗光配鏡業務的精益眼鏡公司。精益北京分店總經理周雲章和副經理王翔欣兩人按約定的時間，攜帶設備和材料來到宮里，內務府按照驗光要求，用黑布搭了一段兩丈長的黑屋，並準備好兩盞煤油燈。驗光進行得很順利，約半小時即測驗完畢。幾日後，精益就為溥儀配好了眼鏡。

英國科學家William Crookes ，他研發出世界上第一種可以阻隔紫外線及紅外線的玻璃透鏡。（Look For Glasses提供）

圓「轆轆」的眼鏡成為溥儀的標誌。。（Look For Glasses提供）

根據精益開給內務府的發票記錄，於11月17日為溥儀配了兩副眼鏡，一副是真金如意腳克羅克司復光近視鏡，一副是真金玳瑁邊如意腳克羅克司復光近視鏡，共計七十五元三角銀洋。從精益眼鏡給北京協和醫院開的單據上，可以看到為溥儀配上的克羅克司復光近視鏡，就是當1913年由英國科學家William Crookes（克羅克司）研發出的世界上第一種玻璃透鏡可以阻隔紫外線及紅外線 （估計稱之為「復光」），取名為Crookes Lenses 。Crookes Lenses 的誕生經過，在 1896 至1906 年的英國工人賠償法案中，政府要求皇家學會調查眩光和熱量是如何以及為什麼導致玻璃工人在長時間工作後患上白內障。由化學家、生理學家和眼科醫生組成的玻璃工人白內障委員會經討論後，重點放在研製一種能阻隔紅外線和紫外線輻射的鏡片。 該研究在為產業工人提供眼睛保護的同時，也為現代太陽鏡行業奠定了基礎。

眼鏡於百年前屬於權貴及政商人士的象徵。（Look For Glasses提供）

Crookes Lenses 有4種顏色包括淡藍（A）、淺藍（A2）、淺綠（B）及深綠（B2），所配的兩副眼鏡都採用了Shade A即淺藍色鏡片。其中一副眼鏡框名為14k Gold Shelltex，相信就是當時由SHURON Optical於上世紀10年代中後期推出的型號「Shelltex」眼鏡，Shelltex 屬當時市場上主導的「Windsor」眼鏡款，小圓形鏡圈，馬鞍形鼻樑，鈎耳式鏡臂。Shelltex特點在於鏡圈及鏡臂鈎耳位分別利用了仿玳瑁色系的Zylonite板料，配合14k黃金鼻橋及鏡臂。眼鏡於百年前屬於權貴及政商人士的象徵，而14k實金打造的眼鏡更是頂級。根據民國當時的生活水平物價，七十五元銀洋等值於三兩黃金。

成年後的溥儀不止愛戴眼鏡，也熱愛西洋穿搭文化。（Look For Glasses提供）

溥儀與嫡妻元配婉容皇后。

戴上眼鏡的溥儀，自我感覺良好。剛開始佩戴時，礙於宮中壓力，在參加一些典禮活動時還是需要摘下眼鏡，以免「失儀」。但後來溥儀逐漸變得一刻也不願意離開眼鏡，甚至在別人給他照相和畫肖像時，也戴著眼鏡。此後眼鏡伴隨了溥儀的一生，成為日後人們提及溥儀時的第一個印象。圓「轆轆」的眼鏡成為他的標誌。

（標題由編輯擬寫。本文不代表一物立場）

作者簡介｜Sun，古董眼鏡收藏家兼Look For Glasses 配鏡主理人，以收藏、推廣不同年代眼鏡、相關歷史及文化為志趣。

