黑色美國製Penny Loafer　配上一円帶來日本時尚氣息？｜買物專欄

【買物專欄】正所謂獨購樂不如眾購樂，《一物》最新連載欄目【買物】從四方八面請來時尚界台前幕後人物，分享近來入手好好物，讓尋到心頭好的購物樂趣傳播開去。



【買物】最新一回買物專欄，《一物》編輯部成員Bruno為今年夏天尋找一對Loafer。



「今年夏天感覺特別熱，一向少著短褲也要改變習慣。短褲襯波鞋太正路，想跟Tyler, The Creator學習，下身短褲配白襪仔和皮鞋，上身則恤衫加Cap帽，是不一樣的Sumer Style。」

一對全新的黑色SEBAGO，更是Made In USA，100%符合所有條件。（Bruno攝）

「市面上Loafer選擇有不少，由Alden、Paraboot到Berwick、Regal，不過今次想找到美國製造的黑色Deadstock款，這樣才夠古祖，夠OG。最終給我在eBay找到一對SEBAGO，全新、黑色，更是寫明Made In USA，100%符合所有條件。」

日本一円硬幣（Wikipedia）

「由於是傳統Penny Loafer款式，當然要加個便士才夠原汁原味，不過好像太正路，忽然在家中發現數枚日本一円硬幣，相比金色的Penny，銀色的一円配搭黑色Loafer感覺更時尚，Penny Loafer炒變Yen Loafer，開心。」

Shopper Profile：Bruno，《一物》編輯部成員，最愛資料搜集。

