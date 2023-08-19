從Moncle聯乘BBC　探索LV創意總監Pharrell靈活多變潮流策略

【Moncler聯乘BBC】論近代影響時裝界最深的Hip Hop音樂人，Kanye West和Pharrell Williams堪稱絕代隻驕（Travis Scott與A$AP Rocky年紀尚輕，要觀望多一段時間），二人在音樂、潮流事業上相知相交，為人處世卻又南轅北轍。



「肯爺」Kanye West恃才傲物，永遠雄視八方、目空一切，這樣的氣魄固然為他創作上帶來無限動力，可惜也令他走火入魔，做出異於常人行為，得罪全世界之餘，也和自身事業過唔去。

論近代影響時裝界最深的Hip-hop音樂人，Kanye West（中）和Pharrell Williams（右）堪稱絕代隻驕。（Futureisticgears）

今年Pharrell Williams登上Louis Vuitton寶座，統領男裝部。（Louis Vuitton）

「菲董」Pharrell Williams則剛好相反，入行以來總對朋友兩肋插刀，對生意合作夥伴有求必應，基本上從來就沒有敵人似的。如斯「世界仔」做人處世態度，不但深得NIGO尊重，贏得CHANEL廣告代言，現在更一躍時尚世界之巔，成為Louis Vuitton男裝創意總監，由一個Hip Hop音樂人到統領世界其中一個市值最高的奢侈品牌，其設計才華固然重要，但若然沒有圓滑的Social Skills，亦難以在高傲的法國時裝界別中呼風喚雨。

Pharrell Williams與Moncler間的聯乘別注，早在2010年便展開。（Moncler）

Pharrell Williams Moncler Genius FW23。（攝影：黃寶瑩）

例如，Pharrell Williams最近與Moncler之間的一連串舉動，便能體現在「菲董」做事得體，面面俱圓的「世界仔」哲學，值得打工仔學習。

「菲董」以個人名義Pharrell Williams與Moncler間的聯乘別注，早在2010年便展開，及後Moncler在2018年強勢推出Moncler Genius，Pharrell也一直是合作名單中的中堅分子。例如全新登場的FW23季度，Pharrell就以The Art of Terrain為靈感，思考華麗露營的本質。

有如恐龍甲殼一樣的Down Vest背心。（攝影：黃寶瑩）

一條褲子便用上了多層Layering，極其精密。（攝影：黃寶瑩）

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設計以軍綠色來貫穿一整個系列，Pharrell參考了很多傳統戶外及軍事服飾的用料、制式和結構，再點對點潤飾，讓作品既不失傳統戶外衣服的機能實用性，亦最創新元素在其中，那件如恐龍甲殼一樣的Down Vest背心，正正將Pharrell Williams的時尚觀點發揮極緻。

今次由Pharrell Williams自家名義過渡到BBC與Moncler的合作，高度彰顯出Pharrell如何食盡兩家茶禮的高超技術。（Moncler）

不過，問題來了，隨着Pharrell Williams登上Louis Vuitton寶座，統領其男裝部，成為名牌帝國LVMH旗下一員猛將，他便很難再用自己的名義，來與LVMH以外的品牌進行聯乘合作，故FW23的Pharrell Williams Moncler Genius，如無意外應該將會在絕響了。

幸而Pharrell是聰明的「世界仔」，在不驚動新顧主LVMH之情況下，與Moncler這舊相好延續情緣還是有可能的，最高明方法，就是以Pharrell Williams名義以外的自家品牌與之聯乘便是了，如是者Moncler聯乘Billionaire Boys Club（BBC）誕生了。

盤古初開時代的BBC。（BBC）

Baseball Jacket是焦點作。（Moncler）

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作為Pharrell Williams創立的街頭品牌，BBC不知不覺已踏入20周年，為慶祝里程碑（亦為了繼續與菲董轄下的品牌合作），Moncler × BBC將品牌歷年來的經典單品集結起來，並強化改裝成機能防寒服飾，Baseball Jacket及Short Down Jacket都是焦點作，BBC最著名的太空人Logo亦融入Moncler招牌商標，高調出現在不少作品之上，突顯Pharrell年青N.E.R.D.時代那種億萬少年潮味。沒有了中年版的Pharrell Williams，卻換來少年版BBC，Pharrell Williams與Moncler果然識賺錢。

fragment design Moncler Genius。（攝影：黃寶瑩）

Salehe Bembury Moncler Genius。（攝影：黃寶瑩）

Rick Owens Moncler Genius。（攝影：黃寶瑩）

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而除了Pharrell Williams外，FW新季Moncler Genius尚包括fragment design、Rick Owens、adidas、Palm Angels及Salehe Bembury等單位的別注，每個都各具特色，Salehe Bembury玩暗紋圖案玩得出神入化，fragment design持續發放裏原宿氣質，Rick Owens則最為前衞「蝦人著」，實在各適其適。