Farfatch被韓企Coupang收購　估價曾高達$260億時尚電商再出發？

【Farfetch/ Coupang】英國時尚電商Farfetch將被韓國電商企業Coupang收購，以保障差點破產的危機，這筆交易款項只有$5億美元（約$38億港元）作緊急資金，不過Farfetch仍有約$28億美元的財務負擔，以及超過$10億美元的長期貸款，雖然公司暫時可以「止一止血」，但前景未許樂觀。



Farfetch資金危機已不是最近的新聞，早在10月時Farfetch由於在市場上迅速失去佔有率，加上併購失誤和極度高昂的債務影響營運，曾經考慮過提出接近11項的破產申請，為了節省成本把自家美容部門關閉及出售了旗下美容品牌Violet Grey，同年11月最大奢侈品集團LVMH亦考慮回購Off-White，甚至收購整家Farfetch，但其後不了了知，Farfetch同月也取消了原定季度財務與業績公佈，股價持續下跌之外，公司內外也產生越來越多的疑問。

英國時裝網路平台Farfetch，沒想到一直在虧蝕。（Farfetch）

世界跨國奢侈品集團LVMH曾考慮把Off-White甚至將整家Farfetch作出收購（MISS TWEED）

在這個迫切性危機之下，Farfetch首席執行官José Neves開始再度尋求緊急資金以避免破產，包括Alibaba（阿里巴巴集團）、JP Morgan（摩根大通集團）等大企業，當中最為接近的交易是與瑞士時尚集團Richemont（歷峰集團）進行以收購Yoox-Net-a-Porter 47.5%的股份作資金轉移，但交易也最終失敗收場。在現金狀況日益惡化的嚴峻情況下，Farfetch終於迎來了白武士——韓國電商企業Coupang。在12月18日Fashion of Business報道，Coupang將於2024年1月可完成為Farfetch提供$5億美元的緊急資金讓公司避免破產，也避免其他將會產生的連鎖反應風險。

Farfetch首席執行官José Neves（Farfetch）

瑞士時尚集團Richemont（歷峰集團）進行以收購Yoox-Net-a-Porter 47.5%的股份作資金轉移，最終失敗收場。（NEWSWIRES）

自2023年2月開始，Farfetch股價一直在下滑。（Farfetch）

Coupang在2022年報告了206億美元的淨收入，是少數能成功抗衡Amazon與Alibaba追擊的韓國巨頭之一，然而Coupang與Farfetch同樣仍暫未有盈利，其股價從2021年首次公開招股已下跌了將近75％，不過對於José Neves來說，這次$5億美元的保障已經是他的救命稻草，但相對起巔峰市值曾高達$260億美元，這次5億收購價確是相當的少，不過他坦言對Farfetch員工保證，公司將以最大努力營運下去，並以繼續成為世上數一數二的時裝網路平台為目標。