衛衣穿搭術教學　由輕奢到復古6大風格　更有衛衣品牌推介

衛衣是女生衣櫥中必備的單品，但要將衛衣穿搭造型襯托出高級時尚感卻大有學問，而衛衣品牌選擇亦花多眼亂，今次《一物》編輯部一口氣為喜愛衛衣的女生帶來6種衛衣穿搭教學和5大衛衣品牌推介，成為衛衣穿搭天花板絕無難度。



衛衣本來是偏向運動型，但經過潮流的演變，現已成為時尚女生穿搭不可或缺之選，而衛衣品牌亦設計風格層出不，由簡約素色、刺繡徽章，以至繽紛圖案，再透過褲子或裙子，加上配飾、鞋子等細節來完善整體造型，展現對時尚的極緻追求。衛衣的多樣性和個性化，使女生能夠以自己獨特穿搭方式，突出個人品味和身份象徵，大家不妨參考以下造型示範，令衛衣更添姿采。

【衛衣穿搭教學1：輕奢風格】

提花Monogram圖案衛衣展現出輕奢風格的魅力（MLB）

Quiet Luxury在時尚界大行其道，令輕奢風格穿搭往成為女生的最愛，不需要很Loud得Colourful的誇張設計，反之追求低調又帶有細節的美學，越低調越高級，像MLB的提花Monogram圖案衛衣，用上品牌簽名式的美國職業棒球大聯盟隊徽作為主調，並巧妙地將之重塑成鑽石形編排的組合，令原有Sporty設計變成高端時尚，而下身襯上深色的半截裙，可以嘗試上寬下窄來營造出視覺對比，又有拉長身高比例的效果，再配上Choker頸飾或相同圖案MLB漁夫帽點綴，簡單卻不花巧，令整體更富淑女風的Luxury氣息。

【衛衣穿搭教學2：都會時尚風格】

融合城市精神和時尚元素的都會時尚風格，在日本與韓國潮流媒體與街拍網站中，都會經常看到以Oversize寬鬆衛衣配搭高腰牛仔褲示人的女生，圖案沒有特定的規限，素色或彩色大Print勻合適，牛仔褲同樣隨心所欲，原色與破洞洗水款式皆可，總之是帶出自然又不拘小節的真我本性，而這種簡潔又帶點中性色彩的搭配，最適宜配襯潮流波鞋，讓整體感覺更具街頭潮流氣味，K-Pop組合NewJeans與日本電音二人組YOASOBI女主唱幾田莉拉皆愛以這打扮出現，大家大可參考她們的演繹。

【衛衣穿搭教學3：時尚休閒風格】

時尚休閒風格是Smart Casual的高級版，將休閒服裝穿搭進一步提升，從而變幻出高質感的造型。這種風格注重平衡，會將正式的單品與休閒的衣物互相搭配，同時會選擇高品質的衣物，色彩上則偏向中性或柔和色調，Plain Design的衛衣不會喧賓奪主，反之突出優質面料的細緻觸感，下身配上深色的短裙、短褲，維持整體的平衡與比例，像上圖BLACKPINK Jennie的示範，看上來充滿時尚品味，又保持休閒舒適的感覺，再加上手工精巧的特色皮革手袋，出席任何大小場合都能散發出自信和優雅的魅力。

【衛衣穿搭教學4：精緻日常風格】

精緻日常風格穿搭術近年備受韓風推崇，主要是強調在日常生活中的時尚感和精緻度，格外注重衣著整潔、細節處理和適當配件，使在日常On/ Off穿搭也能展現出一種經過精心挑選的時尚品味，同時又不失專業形象，所以選擇上多以經典且優雅的衣物，以衛衣為例，不會過份寬鬆或貼身，而是選上Perfect Fit的剪裁，從而營造出高雅時尚的氛圍，下身同樣配搭褲長與剪裁剛剛好的修身長褲，至於腳上則可選搭Causal一點的波鞋，像大熱的adidas Samba鞋款，時尚度即時倍增。

【衛衣穿搭教學5：極簡風格】

極簡風格講求Less is more設計，以乾淨和精緻為特點，同時注重物料的質地和質量，表面看似簡單實際卻是對品質有所追求，Lemaire、Jil Sander、The Row等高端時裝品牌都是這派系的重點名字，可以參考他們的季度Lookbook取得靈感。所以衛衣選取方面盡量避免繁複的圖案和裝飾，配色亦以素色或中性色調為主，至於傳統設計的直腳牛仔褲是Perfect Match，配飾也絕對不適合大鑼大鼓，簡潔亮麗的Ball Chain或幼身頸鍊，甚至是一頂Cap帽，已可將極簡美學的獨有吸引力表露無遺。

【衛衣穿搭教學6：復古風格】

在Y2K熱潮下，復古風格服飾再次熾熱起來，而Retro衛衣成為女生目標之一，她們愛走訪不同的Vintage古着店、跳蚤市場，從一大堆的中古服飾中尋寶，至於不愛二手衫的則愛上潮牌的仿古設計，可見復古的確俘虜女生的心。設計方面，以舊式卡通圖案或校園徽章的衛衣最為正宗，加上洗水、褪色等舊化效果，用來配襯碎花裙是最佳的懷舊組合，雙腳大可穿簡單的帆布鞋來平衡，手袋同樣不需要名牌款式，最Basic的Tote Bag已可輕易帶出回到從前的復古色彩。

MLB提花Monogram衛衣（MLB）

【衛衣品牌推薦1：MLB】

Monogram是時經典元素，也經常應用到衛衣設計之中，如MLB的提花Monogram衛衣，以刺繡及鑽石字母組合形式呈現New York Yankees的「NY」隊徽，展現MLB標誌性簡潔與輕奢美學，時尚度滿載。採用彈性纖維針織，柔軟舒適又耐穿，日常遊走派對與豪華酒店餐廳，已能輕易襯出奢華造型。

【按此了解更多MLB衛衣款式】

Gucci孖G Logo衛衣（Gucci）

【衛衣品牌推薦2：Gucci】

復古風格是Gucci近年最強武器，品牌衛衣設計中，巧妙地注入時尚街頭文化和Bootleg玩味，令Logo圖案變得更有趣繽紛。

Prada闊身短版衛衣（Prada）

【衛衣品牌推薦3：Prada】

衛衣不一定是典型Sporty風，Prada剌繡Logo衛衣大玩闊身Oversized配合短版Cropped剪裁，獨特的設計加上針織邊飾，更見Feminine美態。

Dior藝術家聯乘衛衣（Dior）

【衛衣品牌推薦4：Dior】

Dior新季度的灰色有帽衛衣充滿藝術色彩，用上著名法國藝術家Niki de Saint Phalle可愛綠色龍圖案，跟龍年是應節絕配。

Saint Laurent校園風衛衣（net a porter）

【衛衣品牌推薦5：Saint Laurent】

衛衣跟校園風格息息相關，Saint Lauren衛衣印有仿大學風格的「YSL」Logo校徽，而傳統灰白配色，是很好襯的百搭之選。