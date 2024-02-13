情人節｜Chubby Hearts「心」度遊香港　設計師環保袋曾掀搶購潮

【情人節/ Chubby Hearts】由英國時裝設計師Anya Hindmarch操刀大型裝置藝術品Chubby Hearts於今年情人節（2月14日）登陸香港，這個極度搶眼的大心心，定必成為大家打卡焦點。



Chubby Hearts將於情人節到元宵節之間巡遊香港各地標（參考構想圖/ 香港設計中心）

Chubby Hearts於2月14日先於中環初次亮相，在情人節到元宵節（2月24日）這兩大中西愛情節慶期間，巨型心心裝置將會長駐於中環皇后像廣場花園，而其他迷你版本紅心則不斷「快閃」遊走到旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等香港不同地區，大家可以跟另一半一起四出甜蜜追「心」。

Chubby Hearts最先於倫敦出現（Anya Hindmarch）

Chubby Hearts由英國時裝設計師Anya Hindmarch設計（Getty Images）

由英國時裝設計師Anya Hindmarch設計的Chubby Hearts，創作靈感源自她其中一個春夏系列胖胖的可愛手袋，而裝置作品第一次出現於2018 年的倫敦時裝周，以巨大的氣球懸掛在倫敦地標上方，向這座城市表達愛意，其後這項目於2019年情人節再次回歸，然後於2022年傳遞更多的快樂和分享更多的愛。今次由倫敦漂遊到香港，用上全新製作版本，直徑達12米，比倫敦所展出的原版大了4倍，更可愛更搶眼。

Anya Hindmarch早於18歲時，遠赴意大利走訪不同的皮具廠觀摩與學習，開始小試牛刀自家製小手袋，19歲時更親製手袋，送予時任英國首相「鐵娘子」戴卓爾夫人，直頭1987年正式創立自家同名品牌。至於香港人最熟悉的Anya Hindmarch設計，必定是她於2007年推出的「I'm Not A Plastic Bag」帆布袋，現時可持續發展時尚是時裝界的主流大方向，但時光倒流支十七年前，當時環保時尚仍處於萌芽階段，Anya Hindmarch卻率先回收棉料製成購物袋，並繡上「I'm Not A Plastic Bag」的口號，希望大家注意膠袋對地球的傷害，更以$120港元的貼地定價發售，隨即引起全球搶購潮，成為女生最熱門的IT Bag之餘，亦大大提高公眾的減塑意識，是環保時尚的先行者。

凱特王妃手持Anya Hindmarch手袋跟奧巴馬夫人會面（Getty Images）

Anya Hindmarch的星級捧場客多不勝數，琦溫斯莉（Kate Winslet）、Victoria Beckham、Anne Hathaway都曾選用她設計，而於2015年獲威廉王子頒發大英帝國勳章（OBE） ，以表揚她對時尚與環保的貢獻，而巧合的是威廉王子的妻子凱特王妃（Kate Middleton）也是品牌的忠實粉絲，多次出席不同場合時手持Anya Hindmarch手袋示人，簡潔高貴設計又流露出英式風情，極之配合凱特王妃的身份，難怪深得她的歡心。

最後，再看一眾Anya Hindmarch的星級用家：

【INFO】

Chubby Hearts 飄浮紅心（12米巨型版）

展期：2024 年 2 月 14 至 24 日

時間：下午 1 時至晚上 9 時

地點：中環皇后像廣場花園

「快閃」飄浮紅心（3米版）

日期：2024年2月14至24日

地點：旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等

備注：每個地點快閃一日，每天早晨於香港設計中心網站公布詳情

