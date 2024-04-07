數據看美國TikTok禁令：年輕選民多反對　參議院料施「拖字訣」？

美國國會眾議院上月13日以大比數優勢通過法案，要求中國互聯網巨頭字節跳動於6個月內剝離旗下短片平台TikTok，否則將在美國面臨禁令；目前有關法案在參議院等待投票表決。



隨着美國在今年11月舉行大選，有分析認為尋求連任的議員將避免於選舉前急着通過此一重大法案，以免影響選情，預期表決有機會拖到大選結束後。



過去兩年，TikTok在美國的活躍用戶數量急劇增長，民調亦顯示，包括傾向於反TikTok的共和黨人在內，公眾對針對該應用程式禁令的支持度普遍下滑，令禁止TikTok的政治風險增大。儘管法案在眾議院提出8天後就以顯著優勢通過，但在參議院則進展緩慢，多名參議員提出在表決前需要謹慎研究。參議院民主黨領袖、紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）也尚未承諾將其列入表決議程。

許多數據顯示，越來越多的美國民眾使用並依賴TikTok獲取資訊。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2023年的統計，高達三分之一的美國民眾稱有使用TikTok，較2021年的21%顯著上升。五分之一的成年人每天使用它。這兩個數字在30歲以下的年輕美國人中都明顯更高——三分之二的30歲以下成年人使用該應用程式，當中接近一半每天使用。

根據Statista的數據，在美國各社交平台中，用戶在TikTok上的日均使用時間最長，超過50分鐘。另一項皮尤研究中心研究則顯示，43%的TikTok用戶通過該平台獲取新聞資訊。

有民主黨幕僚認為，推動禁止TikTok的法案有可能會令該黨失去至關重要的年輕選民的支持，不僅抑制這批選民的投票率，還會切斷與他們溝通的重要渠道。雖然美國年輕選民向來傾向於支持民主黨，但他們卻對總統拜登（Joe Biden）感到失望。

根據上個月美聯社與全國民意研究中心（AP-NORC）公佈的一項聯合民調結果，整體而言，反對TikTok禁令（35%）的美國人比例略高於支持禁令的比例（31%），另一項由英國市場調研公司薩萬塔（Savanta）的民調則顯示，有一半人反對美國眾議院3月通過的法案，支持者僅佔28%。

這些民調還顯示了美國民眾對TikTok存在的廣泛擔憂：約六成美國成年人擔心或非常擔心兒童和青少年在該平台上花費的大量時間，此外也擔憂錯誤或虛假信息的傳播，還有憂慮TikTok會與中國政府分享美國用戶信息的比例也超過一半。然而，這些憂慮在30歲以下的成年人中卻更低，在這三個問題上分別只有52%、46%和35%。

Savanta研究分析師Ethan Granholm認為：「我們的研究表明，美國公眾非常擔心立法者是否有能力發佈並真正實施TikTok禁令。」