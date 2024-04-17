4天工作周已成全球企業大趨勢　新加坡年底推行卻「為時尚早」？

新加坡16日發布新的就業指南，規定僱員自12月1日起有權申請每周工作4天，並可申請增加在家工作日數或不用趕在交通繁忙時間返回公司。



事實上，四天工作周近年已成世界各國大勢所趨，歐美不少國家早已有相關的措施、試驗和研究，證明對企業有一定的好處。然而，新加坡國內其實對新措施仍有一些保留和質疑的聲音，如反對黨領袖吳明盛 （Goh Meng Seng）向《香港01》坦言：「新措施在許多方面不可行也不實際」。



這一新指引由新加坡勞工部、全國工會大會及人力資源部三方成立的工作小組──新加坡全國僱主聯合會（Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices，TAFEP）日前所提出，反映了當地政府及企業為挽留人才而放寬辦公要求。TAFEP助理秘書長楊涴淩（Yeo Wan Ling）表示，在決定留下或重返勞動力市場時，能否獲得靈活的工作安排，往往是護理員、女性工作者及資深員工的主要考慮因素。

該指引要求新加坡所有公司建立一個流程，讓員工提交正式的彈性工作安排申請。雖然指引不具法律效力，但企業不能以違背傳統、或以不相信彈性工作為由拒絕員工申請，但可以「生產力惡化」、「成本增加」，或因工作性質為由，拒絕批准僱員的申請。公司若拒絕僱員申請，應與僱員探討其他解決方案；而被拒的員工亦可尋求工會或TAFEP協助。

新加坡僱員自12月1日起有權申請每周工作4天，並可申請增加在家工作日數或不用趕在交通繁忙時間返回公司。(羅保熙攝)

美三成大企業或轉4天或4天半工作

近年，全球不少企業開始發現疲勞、倦怠對員工來說是個嚴重的問題，許多員工時常抱怨工作過度、薪資過低，以至於部份僱主正考慮縮短每周工時，來嘗試吸引和留住人才。四大國際會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）近期的調查發現，34%的美國企業老闆預計企業員工將在未來3年內每周回到實體辦公室5天，較一年前的62%有大幅下降；還有30%的企業正在思考轉變工作安排至每周只工作4天或4天半。

畢馬威美國分公司董事長兼行政總裁諾普（Paul Knopp）表示，雖然每周工作4天對於金融、行銷和其他一些辦公室工作可能有意義，但對於醫療保健等勞動力短缺的行業可能並不適用。他又指，AI科技或許會讓企業老闆更願意接受更短的每周工作時間，因這項技術應該會讓工人更有效率。不過，他重申：「四天工作周仍處於測試階段，目前還無法確定能否被社會廣泛接受。」

諾普重申：「四天工作周仍處於測試階段，目前還無法確定能否被社會廣泛接受。」(KPMG)

除美國外，英國、法國、比利時等一些歐洲國家也有相關的措施和試驗。當中不少研究發現，新模式對工人的福祉和生產力有正面的影響。舉例，英國2022年6月至12月曾進行了全球規模最大的每週四天工作實驗。實驗報告指出，四天工作令大部分企業得以維持收入和效率，而員工的幸福感更加強，缺勤率與離職率均有所下降。在參加實驗的公司當中，逾9成表示會繼續測試四天工作周，當中更有三分一的公司會永久實施四天工作周。

員工方面，39%的人表示工作壓力減少，但有一半員工指沒有變化。接近一半員工指心理健康改善，37%更表示身體健康有所改善。他們還反映，包括壓力、倦怠、健康乃至於個人生活等在內，均有所改善。在實驗期間，男性照顧孩子的時間比女性增加了一倍多。全部2,900名參與者當中，沒有一個人表示自己想放棄四天工作周，有15%的人甚至表示給再多的錢也不能讓他們再回到五天工作周。

新加坡的僱員較僱主更傾向接受四天工作周。(Getty)

「許多方面不可行也不實際」

縱然四天工作周或已形成全球潮流大趨勢，惟新加坡國內對這個問題至今仍然有不少廣泛討論和質疑。新加坡人民力量黨（People’s Power Party）創黨領袖兼秘書長吳明盛 （Goh Meng Seng）向記者表示：「我認為新措施在許多方面不可行也不實際，尤其是對新加坡作為一個貿易港及金融中心而言。因這無關乎我們工作的日數，而是我們的工作量。」他認為，這是針對即將到來的2025年11月大選的民粹主義政策的計劃一部分，並認為有關四天工作周或將不會輕易順利實行。

去年底，新加坡前人力部部長陳詩龍也曾公開表態反對四天工作周，認為「目前的五天還蠻好的」。

全國僱主聯合會（Singapore National Employers Federation，SNEF）去年12月的一項調查顯示，新加坡僱主希望通過提供更好的勞逸平衡來吸引和留住人才，但只有約四分之一的僱主已經實施或者有意落實四天工作周。企業也得保證業務持續性以及業績，才能在不減少雇員薪金的情況下，減少工作時長和天數。

調查中的四天工作周指的是在不減少僱員薪金的情況下，將每周工作天數從五天減少至四天，時長則減為32小時。新加坡曾實施五天半工作周，公共服務在2004年率先改為五天工作周，學校隔年改為一周上課五天，以加強公務員的勞逸平衡（Work-Life balance），但每周的工作時長仍然保持在44小時。

吳明盛預計，四天工作周在新加坡或將不會輕易順利實行。(FB圖片)

在調查受訪的企業中，只有4間已落實四天工作周，佔受訪企業的1.7%；有意落實的企業則有54家（22.9%）。無意減少工作天數的178家企業（75.4%）擔心，四天工作周無法滿足全天候運轉的業務需要、增聘人手的成本，以及無法讓所有員工減少工作天數所帶來的公平問題。

按照行業區分，已經實施或有意落實的企業主要來自藥劑與健康科學，以及航空業。最不願意落實四天工作周的則有餐飲、電子、能源與公用事業，以及零售業，主要是因為業務全天候運轉、屬於直接面對客戶的企業，以及人手不足。

僱聯指出，企業不能簡單強行削減工作日數來落實四天工作周，而是要深思熟慮；管理層和員工之間也要進行坦誠的對話，討論如何改善工作場所的效率與效能，包括解決低效工作方式，減少不必要的工作，縮短工作會議等，以及確保與工作無關的事務不會造成干擾，讓員工專注於工作以達到最佳表現。

僱聯執行理事長沈錦源表示，勞逸平衡是提高員工敬業程度的一種策略，能讓團隊生產力更高，惟沒有適合每一個人的一刀切模式。他建議僱主加強人力資源工作流程，打造工作與生活平衡發展的工作環境，以加強業務基礎的堅韌程度，讓企業從更強有力的員工價值主張中受益。「這將為業務成功提供大力的支援，並讓企業實現可持續發展。」