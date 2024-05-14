李顯龍將卸任｜劍橋數學系第一名出身　在位期間確診癌症未言退

1974年劍橋大學三一學院數學系第一名的學生，完美破解了31道數學題，比第二名多了12題，但是他卻決定不留校繼續深造，因為在成為世界級數學家和為國效力之間，年輕的李顯龍選擇了後者。



他在寫給導師的信中說：「我必須回家，我已經加入新加坡武裝部隊，我父親是總理，我如果不回去做我必須做的事，對國家，對自己都不好。」

身為新加坡建國總理李光耀的長子，少年李顯龍就很清楚自己必須幫忙父親照顧家裏。60年代新馬分家前，李光耀有一天告訴他，自己要是出了什麼事，他得照顧好媽媽、還有弟妹。

顯赫的政治家庭背景沒讓他免受生活的種種磨難。第一任妻子黃名揚在他30歲時因心臟病去世，留下不到兩歲的長女和三個星期大的兒子。

新加坡總理李顯龍2024年5月1日最後一次以總理身份發表五一勞動集會演講（FB@Lee Hsien Loong）

三年後，他與國防部工程師何晶結婚，並添了兩個兒子。生活安穩下來才沒幾年，他40歲時確診淋巴癌。據他形容，患癌症相當可怕，但不像前妻逝世時那麼黑暗。

沒人會預料到2015年1月，李顯龍患上前列腺癌。幸好經過手術切除後，他順利康復。同年3月，李光耀過世。

更令李顯龍痛心的，是妹妹李瑋玲醫生和弟弟李顯揚從2017年6月開始，透過一系列臉書貼文指責他處理李光耀故居問題上有私心，為賺取政治資本濫用總理權力。

2017年7月3日，李顯龍透過國會發表部長聲明和向民眾公開道歉：「作為你們的總理，我對發生這樣的事情感到十分遺憾，也對此向新加坡人道歉。作為人子，我為這場衝突可能給我的父母帶來的痛苦感到痛心。」

回想起13歲的時候父親對他的付託，他遺憾地說：「過了那麼多年，我無法完成我父親希望我能做到的責任。」

1989年，時任新加坡貿工部長李顯龍（左）訪美期間，在加州會見旅居美國的新加坡留學生（FB@Cheng Lam Ang）

事件引起國際媒體關注，但李顯龍所率領的宏茂橋集選區人民行動黨團隊，在2020年大選的得票率依然高於全國平均。

李顯龍因為父親的關係，從小在鎂光燈下，但是他的四個孩子則非常低調。他也很少主動提起家人，就算是升級當了爺爺，也是在國慶群眾大會上，提到奶粉價格時透露的。

這個有三個孫女的爺爺，是新加坡的第一網紅，累積了百多萬臉書粉絲，他笑稱自己只是個「小紅人」。

鞠躬盡瘁，整個成年歲月都貢獻給公共服務，李總理卸任後雖然還會留在內閣當資政，但是相信他應該不再那麼操勞，可以多點時間做自己喜歡的事。這位數學奇才、編程高手說，他想上攝影或者AI課程，身體力行，實踐「終身學習」精神。

看孫閲讀上課學AI 不當總理也不清閒

新傳媒：你在網上非常活躍，喜歡跟大家分享你的jalan jalan（走走），卸下總理職務後，會不會繼續經營社交媒體?

總理：首先我只是一個「小紅人」，跟網紅相比，我真的是小巫見大巫。當然, 卸任之後我會繼續保留我的社媒賬戶，也會繼續上帖子。我希望新的領導、新的總理也漸漸在社交媒體上建立自己的粉絲群。我相信他會這麼做，他不一定經常去攝影，但是他的guitar（吉他）技術還不錯。

新傳媒：回顧這麼多年來的#jalanjalan，其實你在走街的時候想要記錄一些什麼？回顧時會有一些感觸嗎？

總理：華文文學裏，寫詩是寫景、寫情。（攝影）要寫景比較容易，花一點時間去走走，去感覺那個氣氛，了解這個地方是什麼意義。然後你可以慢慢找到一個角度，讓人家看了照片會說：我也去過那個地方，可是這個角度我以前沒注意到。

（攝影）寫情，比較困難。因為你要寫情，要拍到人的感覺、人的表情、人的內心所表露出來的心情，那你需要很仔細的觀察，也需要很靈敏的反應，並且能夠預測這兩個人快要交流、要講話了，我要剛剛好拍到那一個分秒，很難做到。尤其我周圍都是保鏢。

新加坡換屆：李顯龍的新加坡總理之位將由副總理兼財政部長黃循財（右）出任新總理。（Reuters）

早報：下來去走走的時候，也會帶孫女去嗎? 你接下來會不會有多一些時間陪陪孫女呢?

總理：希望會有。她們很樂意跟我們在一起，我們也很樂意照顧幾個孫女，看她們長大。她們現在年紀還小，發育得很快，每次看到她們，她們已經學了新的東西，已經會用新的詞句，已經會問一些新的問題。我相信以前我孩子小的時候也經歷過這個成長過程，可這是三四十年前的事情了，現在可能淡忘了，或者當時還太年輕，沒注意到這一切。現在有第二個機會去學習孩子成長的過程，很有滿足感。

海峽時報：你會鼓勵你的孩子，任何一個孩子從政嗎？

總理：如果他們不是我的孩子，而且感興趣，我會。但他們是我的孩子，門檻就會更高。目前為止，沒有一個孩子表示興趣，而我的孫女太小了。

8視界：總理卸任之後, 有沒有什麼事情特別想做的? 會不會用技能創前程來報讀一些課程?

總理：技能創前程，我累積了可能不少, 至少今年有4000元的政府津貼，可能用來上攝影課程，或者AI的課程。原理上我了解電腦是怎麼樣運作的，也了解AI是什麼一回事，但是現在先進的AI怎麼從那個基本的運作原理產生，我完全不了解。我看過一些解釋, 但還是不了解，所以有機會就要去上課。

另外, 可能可以多讀一點書, 從政期間，吸收新學問的機會沒那麼多了，知識庫就慢慢慢慢淘空了。最近我看到《早報》報道台灣一個老作者齊邦媛去世了, 她生在中國東北，黑龍江還是吉林省, 在最東北方，一直輾轉千里，後來100多歲去世了。她90多歲的時候寫了一本書《巨流河》, 是她的人生經歷。我下載了, 還沒有機會讀。希望卸任之後有機會去讀這本書。

8視界： 剛才你提到你要上人工智能課程，你有沒有想過要創造一些什麼人工智能應用？

總理：幫助部長寫演講稿，或者幫助政府部門寫給媒體的回信。這些都是不簡單的工作，必須要有政治意識，並且要對課題有足夠的掌控，要傳達什麼訊息、 反駁什麼謬論，要用很精簡的文字，兩三百個字寫一封信，或者一兩千字寫一篇人家願意聽的演講稿。現在ChatGPT還是做不到。

8視界：能總結一下, 你那麼多年的政壇生涯有沒有什麼遺憾，或者不捨？

總理：沒有什麼遺憾，應該做的，我們已經做了，成績讓人家去評估，不是我的責任。

今天新加坡是一個閃耀的小紅點，國家富強，人民安居樂業，大家都以新加坡人的身份感到自豪，我覺得很安慰。這些都是大家的努力所造就的，謝謝大家的努力和支持。

早報：在這個目前這樣複雜的環境下交班, 你的心情會七上八下嗎? 你現在心情是怎麼樣？

總理：很平淡，拿得起放得下，能夠平穩的交班是很不容易做到的。很多國家沒辦法準備或者準備了沒辦法實行。我們已經兩次順利交班，這是第三次。我希望能夠一樣順利，一樣平安地進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載，撰文：何惜薇

