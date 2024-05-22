新加坡航空遇亂流｜專家：機上這樣睡最蠢 危急時兩腿可能會斷
撰文：TVBS新聞網
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一名女網友日前在TikTok分享，搭飛機時想睡覺的「絕招」，怎料卻被大批專家斥責，砲轟她「史上最愚蠢的點子」，恐怕會造成雙腿骨折。
而這名叫做布魯克（Brooke）的女網友強調，她每月必須搭乘2至4次飛機，每趟航班平均超過4小時，這是她多年嘗試後，找到最舒適的坐姿。
專家警告切勿這樣做 點圖放大瀏覽有關「教學」影片：
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如何擺脫搭飛機時的久坐的不適感？相信是不少人曾糾結的問題。
畫面中清楚可見，布魯克的做法是先拿出頭枕，把臉埋進前方座椅背面，接着將雙腿彎曲、摺疊至胸前，再用安全帶繫住腳踝，布魯克表示，這樣不僅可以得到放鬆，還能避免四肢碰到隔壁的乘客。
此外，布魯克接受《People》採訪時強調，她知道空中服務員和其他旅遊專家反對這種做法，「我當然不會在起飛或降落時這麼做，只有在達到巡航高度、人們開始在客艙裡走來走去時，才會這麼做」，如果發生亂流，也會立刻恢復正確坐姿。
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布魯斯指出，在飛機上入睡其實不難，還有很多方法可以改善睡眠品質，包括使用眼罩、服用輕度助眠保健食品等。
然而，布魯克影片曝光後，仍擋不住專家們的反彈聲浪。
其中「睡眠醫生」（The Sleep Doctor）創辦人布勒（Dr. Michael Breus）更直言，這是他見過最愚蠢的點子之一，同時警告：「如果遇到緊急情況，我猜2條腿都會斷掉。如果遇到輕微亂流，可能還會發生頭部受傷等其他問題。」
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