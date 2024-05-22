新加坡航空遇亂流｜專家：機上這樣睡最蠢　危急時兩腿可能會斷

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

一名女網友日前在TikTok分享，搭飛機時想睡覺的「絕招」，怎料卻被大批專家斥責，砲轟她「史上最愚蠢的點子」，恐怕會造成雙腿骨折。

而這名叫做布魯克（Brooke）的女網友強調，她每月必須搭乘2至4次飛機，每趟航班平均超過4小時，這是她多年嘗試後，找到最舒適的坐姿。

專家警告切勿這樣做　點圖放大瀏覽有關「教學」影片：

+9
新加坡航空客機意外｜亂流如何產生？英國研究指21世紀末或激增美國聯合航空搭客窗口驚見「引擎着火」火舌狂噴　客機急折返2024「全球最安全航空公司」排名出爐　國泰躋身前十　第一是誰？

如何擺脫搭飛機時的久坐的不適感？相信是不少人曾糾結的問題。

畫面中清楚可見，布魯克的做法是先拿出頭枕，把臉埋進前方座椅背面，接着將雙腿彎曲、摺疊至胸前，再用安全帶繫住腳踝，布魯克表示，這樣不僅可以得到放鬆，還能避免四肢碰到隔壁的乘客。

此外，布魯克接受《People》採訪時強調，她知道空中服務員和其他旅遊專家反對這種做法，「我當然不會在起飛或降落時這麼做，只有在達到巡航高度、人們開始在客艙裡走來走去時，才會這麼做」，如果發生亂流，也會立刻恢復正確坐姿。

【延伸閱讀】新加坡航空客機遇強烈亂流　英漢疑心臟病發亡　空姐流血畫面曝光（點圖放大瀏覽）：

+12

布魯斯指出，在飛機上入睡其實不難，還有很多方法可以改善睡眠品質，包括使用眼罩、服用輕度助眠保健食品等。

然而，布魯克影片曝光後，仍擋不住專家們的反彈聲浪。

其中「睡眠醫生」（The Sleep Doctor）創辦人布勒（Dr. Michael Breus）更直言，這是他見過最愚蠢的點子之一，同時警告：「如果遇到緊急情況，我猜2條腿都會斷掉。如果遇到輕微亂流，可能還會發生頭部受傷等其他問題。」

加航波音777客機遭閃電擊中　「爆出詭異藍光」影片瘋傳波音737又出事　引擎罩「起飛途中解體」如紙片飛脫　影片瘋傳機場輸送帶等2個鐘先知行李冇上機　原因曝光　航空公司竟係故意韓亞航空「偷偷把全機行李卸下」　乘客下機驚覺行李仍在倫敦波音又一吹哨者身亡　昔指控737 MAX生產藏缺陷　病危2週逝世波音737 MAX甩窗｜女乘客憶述驚嚇經歷　有人衣服遭扯飛全程半裸

延伸閱讀：

日本剩3隻海獺！雄性變「草食男」沒性慾　專家憂：恐消失

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

飛機
旅遊注意系列
飛機失事
空難
旅遊注意
抖音 (TikTok)
熱話
TVBS新聞網